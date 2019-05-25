«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену БердыеваЕженедельник Футбол 04:25

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. На случай его ухода казанцы рассматривают несколько кандидатур на замену. По информации источника, имя нового специалиста будет зависеть от решения CAS по апелляции на участие команды в еврокубках.

«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыева

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