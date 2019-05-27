Футбол
«Рубин» проведет сборы в КазаниSoccer.ru 09:31
Клуб планирует провести два сбора, которые пройдут в Казани (13-20 июня и с 23 июня по 6 июля). Ранее казанцы определились с игроками, которые покинут команду.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Петербурге в детском саду произошел пожар
Пожар произошел в помещении детского сада в Санкт-Петербурге, когда его воспитанники были на прогулке, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МЧС.
Обновлено в 09:56
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четверых сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Экономика
«Россети» вернутся к выплате дивидендов. Компания выбралась из убытков
Всего за 2018 год «Россети» получили прибыль по МСФО на уровне ₽124,7 млрд, при этом убыток по РСБУ составил ₽11,5 млрд.
Обновлено в 10:27
Гаджеты
В Windows прекратили сотрудничество с Huawei
Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз
Обновлено в 08:15
Происшествия
СК возбудил дело против сына экс-сенатора, сбившего сотрудника ДПС
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
На берегу Москвы-реки нашли череп
Обновлено в 08:47
Политика
ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Пентагон закупит российские боеприпасы
Армия США объявила тендер на закупку боеприпасов для российского стрелкового оружия. Об этом 26 мая сообщил журнал Defence Blog.
Обновлено в 06:50
Футбол
Капитан «Реала» может уехать в Китай
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может переехать в Китай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:34
Экономика
Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц
По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.
Обновлено в 10:23
Политика
Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми
Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 08:04
Здоровье
Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты
Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
Обновлено в 08:21
Политика
Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы России в Керченском проливе.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Германии осудили членов «шариатской полиции»
Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».
Обновлено в 09:49
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на неделе
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в России на этой неделе.
Обновлено в 10:13
Общество
Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии
Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Футбол
Портал WhoScored опубликовал символическую сборную сезона РПЛ
Символическая сборная сезона в РПЛ по версии WhoScored: Юрий Дюпин ("Анжи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Тони Шуньич ("Динамо"), Родриго Бекао (ЦСКА), Валерий Кичин ("Енисей"), Раванелли ("Ахмат"), Леандро Паредес ("Зенит"), Никола Влашич (ЦСКА), Виктор Классон ("Краснодар"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Артём Дзюба ("Зенит").
Обновлено в 06:30
Политика
Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»
По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Серфер попал под «метеор» у Васильевского острова в Петербурге
В Финском заливе ищут серфера, пропавшего после столкновения со скоростным судном у Васильевского острова, сообщают в МЧС.
Обновлено в 09:58
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено вчера в 21:25