Футбол

«Рубин» проведет летние сборы в КазаниСпорт-Экспресс 08:23

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"Рубин" выйдет из отпуска 13 июня, информирует официальный Твиттер казанской команды. Подопечные главного тренера Курбана Бердыева для подготовки к сезону-2019/20 соберутся в Казани, где на клубной базе примут участие в двух учебно-тренировочных сборах.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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