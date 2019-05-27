Футбол
«Рубин» проведет летние сборы в КазаниСпорт-Экспресс 08:23
"Рубин" выйдет из отпуска 13 июня, информирует официальный Твиттер казанской команды. Подопечные главного тренера Курбана Бердыева для подготовки к сезону-2019/20 соберутся в Казани, где на клубной базе примут участие в двух учебно-тренировочных сборах.
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