Футбол

«Рубин» проведет два летних сбора в КазаниСоветский спорт 09:59

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Футболисты Рубина вернутся из отпуска 13 июня и проведут два подготовительных сбора в Казани. Отмечается, что команда будет готовится к новому сезону на своей базе.
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Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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