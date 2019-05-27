«Рубин» проведет два летних сбора в КазаниСоветский спорт 09:59

Футболисты Рубина вернутся из отпуска 13 июня и проведут два подготовительных сбора в Казани. Отмечается, что команда будет готовится к новому сезону на своей базе.

«Рубин» проведет два летних сбора в Казани

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