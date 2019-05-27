Футбол
«Рубин» проведет два летних сбора в КазаниСоветский спорт 09:59
Футболисты Рубина вернутся из отпуска 13 июня и проведут два подготовительных сбора в Казани. Отмечается, что команда будет готовится к новому сезону на своей базе.
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Хоккей
Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира
Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира по хоккею - 2019, который прошел в Словакии, сообщает "Советский спорт".
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Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
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На редакцию газеты в Ставрополе напал мужчина с ножом
В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников газеты КПРФ «Родина».
Обновлено в 10:53
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Медведев проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже.
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Экономика
Акции «Россетей» упали в цене на 6% на новостях о дивидендах
Акции "Россетей" на торгах Московской биржи упали в цене на 6% на новостях о рекомендациях по дивидендам компании за 2018 год и первый квартал 2019 года, следует из данных биржи.
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Политика
Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко
Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Футбол
Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку топ-бомбардиров чемпионата
Нападающий футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду впервые с 2006 года не попал в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата.
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Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.
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В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины
Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Кургане на трассе горит бензовоз
Дым от горящего автомобиля распространяется над Курганом.
Обновлено в 10:38
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова
Вдова убитого в Киеве беглого экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова сделала сенсационное чистосердечное признание и покаялась перед своим первым мужем Владимиром Тюриным, которого обвиняла в организации убийства своего второго супруга.
Обновлено вчера в 06:59
Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
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Обновлено в 09:42
Путешествия
Анапу назвали самым дорогим курортом России
Обновлено в 09:15
Футбол
Футболисты «Астон Виллы» победили «Дерби Каунти» и пробились в АПЛ
"Астон Вилла" одержала победу над "Дерби Каунти" в финале плей-офф Чемпионшипа и завоевала право выступать в английской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 12:06
Общество
Герман Стерлигов призвал казнить участников школьного БДСМ-флешмоба
Православный предприниматель, бывший миллионер Герман Стерлигов предложил казнить учеников владивостокской школы №74, устроивших БДСМ-флешмоб.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В одесской колонии подняли бунт
Обновлено в 09:22
Космос
В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество
Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Хоккей
Хоккеист Чайковски продолжит карьеру в «Автомобилисте»
Словацкий защитник Михал Чайковски, ранее игравший за московское "Динамо", продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Американские СМИ оценили шансы НАТО победить Россию без помощи США
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило шансы Европы противостоять России в том случае, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено в 05:39
Общество
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах
Обновлено вчера в 22:56