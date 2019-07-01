Футбол
«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матчеСпорт-Экспресс 11:55
"Рубин" с минимальным счетом уступил "Нижнему Новгороду" в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил полузащитник Павел Игнатович.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Гаджеты
Google открыла сайт для разработчиков Fuchsia
Компания Google презентовала сайт для разработчиков Fuchsia.dev.
Обновлено в 10:44
Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Общество
Качаем прессу: перетягивание марины, президентский запрет и спасение порошенковцев
Отдельно Севастополь не прозвучал, но в местном правительстве поспешили откликнуться, доложив, что в городе с марта реализуется программа организации безопасной дорожной сети.
Обновлено в 11:06
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу во Франции
Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в коммуне Саррьян, расположенной на юге Франции.
Обновлено в 07:39
Космос
Компания Маска SpaceX потеряла три спутника
Компания Илона Маска SpaceX признала потерю трех спутников из 60, направленных на орбиту для реализации проекта Starlink по созданию всепланетной системы высокоскоростного интернета.
Обновлено в 15:56
Общество
В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин
В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Политика
Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 13:08
Общество
В России запрещается выпуск и импорт немаркированных сигарет
В России с 1 июля прекращается выпуск и импорт сигарет без цифровой маркировки.
Обновлено в 18:04
Общество
Гостиницы РФ, где более 50 номеров, должны с 1 июля иметь категорию «звездности»
Обязательная "звездность" вводится на российском гостиничном рынке поэтапно: с 1 июля 2019 года для гостиниц с фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года для гостиниц с фондом более 15 номеров, а с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц.
Обновлено в 17:26
Хоккей
НХЛ. «Монреаль» обменял Шоу в «Чикаго» за три драфт-пика
Нападающий «Монреаля» Эндрю Шоу вернулся в «Чикаго». В результате обмена «Блэкхокс» также получили выбор в седьмом раунде драфта-2021.
Обновлено в 16:59
Политика
Встреча с Кимом: Трамп провел в КНДР всего несколько секунд
Сегодня Трамп и Ким сидели там за одним столом.
Обновлено в 11:40
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Общество
Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий
Для сравнения вице-премьер привёл Амурскую область, где работники похожего предприятия заработали около миллиона рублей на банных вениках.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»
Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Политика
Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики»
Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 17:18
Здоровье
«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака
Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В США десять человек погибли в результате крушения самолета
Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска
Обновлено в 18:23
Автоспорт
Макс Ферстаппен протолкался вперед
Для полного счастья оставалось обогнать только Леклера, летевшего к первой в своей карьере победе. Только Ферстаппен летел еще быстрее.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Общество
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10