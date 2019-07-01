Футбол

«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду»Soccer.ru вчера в 11:48

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"Рубин" в контрольном матче уступил "Нижнему Новгороду".
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Игнатович: видно, что «Рубин», как и «Нижний Новгород», находится под нагрузками

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«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в товарищеском матче

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В Тулуне образовалось нефтяное пятно из-за затопленных бензоколонок

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По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
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Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
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Обновлено вчера в 22:57
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США создадут военный порт для «сдерживания» России в Арктике

США намерены заявить о своих интересах в Арктике и готовятся разработать стратегию, а также построить порт в регионе для противодействия России, пишет Heise.
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Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

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Тарифы, пособия и штрафы увеличились с 1 июля

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Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску

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Обновлено вчера в 20:13
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по кредитам

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Обновлено в 00:37
Общество

В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области

Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Общество

В Гидрометцентре узнали, когда вернется летняя погода

На большей части Поволжья температура понизится до 18-23 градусов, а южнее Казани будет 20-25 градусов.
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Экономика

ВТБ купит долю в финтехпроекте для создания финансового маркетплейса

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Гаджеты

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«Ростелеком» и Минкомсвязи предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников устройствами на операционной системе (ОС) «Аврора», а зампред правительства Максим Акимов доложил их предложение президенту Владимиру Путину, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом от другого федерального чиновника.
Обновлено вчера в 16:46
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