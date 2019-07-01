Футбол
«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду»Soccer.ru вчера в 11:48
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Игнатович: видно, что «Рубин», как и «Нижний Новгород», находится под нагрузками
Чемпионатвчера в 19:29
Игра только забросами и контратаками: «Рубин» провел товарищеский матч против «Нижнего Новгорода»
Татар-информвчера в 11:56
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Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено 29 июня в 22:59
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе Луиша
Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.
Обновлено вчера в 13:24
Наука
Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые
Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Пригожин посоветовал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии»
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление, сделанное ранее грузинской певицей Нино Катамадзе, о том, что она больше не планирует выступать в РФ.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес
Топ-5 мифов об отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта
Развод Анджелины Джоли с Брэдом Питтом не уменьшил народный интерес к отношениям бывшей суперпары.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка остаются порядка 3,3 тысячи домов
Режим ЧС действует в пяти районах региона ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что по состоянию на понедельник порядка 3,3 тысячи домов, в которых проживают более 9 тысяч человек, остаются подтопленными.
Обновлено в 00:58
Политика
«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Энергетика
Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей
С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
США создадут военный порт для «сдерживания» России в Арктике
США намерены заявить о своих интересах в Арктике и готовятся разработать стратегию, а также построить порт в регионе для противодействия России, пишет Heise.
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
Специализация территорий оказалась слишком пространной
Подтверждает усредненный подход к определению специализаций в стратегии и то, что среднее число специализаций регионов, названных в СПР центрами экономического роста (без учета Москвы, для которой специализации не определены), не превышает 23 — примерно столько же их фиксируется и на менее экономически развитых территориях.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Японская флотилия вышла на промысел китов
Обновлено в 00:16
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Тарифы, пособия и штрафы увеличились с 1 июля
С 1 июля 2019 года почти вдвое повышаются ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску
В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам
В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Общество
В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области
Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Общество
В Гидрометцентре узнали, когда вернется летняя погода
На большей части Поволжья температура понизится до 18-23 градусов, а южнее Казани будет 20-25 градусов.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
ВТБ купит долю в финтехпроекте для создания финансового маркетплейса
«Дочка» ВТБ — ВТБ Факторинг — покупает 25% акций финтех-платформы GetFinance для создания на ее базе финансового маркетплейса для малого бизнеса, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 01:07
Гаджеты
«Ростелеком» предложил президенту гаджеты на «Авроре» для 1,4 млн чиновников
«Ростелеком» и Минкомсвязи предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников устройствами на операционной системе (ОС) «Аврора», а зампред правительства Максим Акимов доложил их предложение президенту Владимиру Путину, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом от другого федерального чиновника.
Обновлено вчера в 16:46