Футбол
«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в контрольном матчеSport24.ru вчера в 12:11
Футболисты «Рубина» потерпели поражение от «Нижнего Новгорода» в контрольном матче, прошедшем в воскресенье на базе казанского клуба. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев, выступающих в ФНЛ.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
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Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
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От опиоидных наркотиков гибнут тысячи американцев, а власти не в силах сдержать поток отравы в страну.
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По словам Сергея Гебеля, члена генсовета "Деловой России" и управляющего партнера юридической компании "Абвиль", новый порядок определения базы для исчисления размера страховых взносов в размере 1% от суммы прибыли имеет минусы и плюсы.
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