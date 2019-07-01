Футбол
«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду»АиФ Казань вчера в 12:51
Казанский «Рубин» проиграл контрольный матч «Нижнему Новгороду», который проходил 30 июня в Казани на тренировочном поле клубной базы «Рубина».
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Игнатович: видно, что «Рубин», как и «Нижний Новгород», находится под нагрузками
Чемпионатвчера в 19:29
Игра только забросами и контратаками: «Рубин» провел товарищеский матч против «Нижнего Новгорода»
Татар-информвчера в 11:56
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Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Транспорт
Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию метро «Академическая»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открывшейся после 11-месячного капитального ремонта станции метро "Академическая".
Обновлено в 04:24
Происшествия
Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей
Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Футбол
«Челси» официально объявил об уходе Гонсало Игуаина
Обновлено в 04:50
Общество
В России предложили запретить частные камеры на дорогах
Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
Транспорт
В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах
Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Общество
В России появятся биометрические банкоматы
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Индия купит у РФ противотанковые вертолетные ракеты
Индия подписала срочное соглашение о закупке противотанковых ракет для вертолетов Ми-35, которые состоят на вооружении индийских ВВС.
Обновлено вчера в 16:13
Наука
Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые
Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Армия и оружие
Более 1,3 тысячи военных направили для помощи в Иркутскую область
По состоянию на 1 июля в зоне паводка остаются порядка 3,3 тысячи домов Более 1,3 тысячи военных прибудут в зону подтопления в Иркутской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено в 02:07
Общество
С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству
С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Уровень воды в реке Ия в Иркутской области опустился ниже 11 метров
На момент 30 июня уровень воды в реке Ия составлял 12,89 метра, а первого июля он опустился до 10,91 метра.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Политика
Главный редактор WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа
Психологическое состояние основателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа стабилизировалось после его перевода в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш.
Обновлено в 05:30
Наука
Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила
Окаменелые останки крокодила, который охотился на динозавров, найдены палеонтологами в опаловом месторождении Лайтнинг-Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 28 июня в 18:30
Происшествия
Многодетная семья с животными отравилась угарным газом в Красном Селе
Целая многодетная семья с домашними питомцами отравились угарным газом в Красном Селе. Об этом сообщает издание «АиФ Петербург».
Обновлено в 05:07
Происшествия
Бывшего врио замначальника УФСИН по Москве подозревают в злоупотреблении полномочиями при ремонте СИЗО
«В 2016 г. А.Овсянников подписал акт о приемке работ, на которые было потрачено 210,8 млн руб. из бюджета, однако работы выполнены не были», - пояснил источник.
Обновлено в 05:24
Политика
Генпрокуратура признала фонд Free Russia угрозой для России
Американский негосударственный фонд Free Russia Foundation («Свободная Россия») признан нежелательной организацией на территории России, потому что он представляет угрозу для конституционного строя страны и ее безопасности.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Пригожин занял сторону Фадеева в скандальной истории с Темниковой
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о скандальной ситуации, сложившейся между его коллегой Максимом Фадеевым и певицей Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие
Упавшую на Кипре ракету посчитали российской
Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
Обновлено в 04:19
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
На Урале женщина пыталась сжечь сотовую вышку из страха заболеть раком
В Североуральске местная 53-летняя жительница пыталась сжечь вышку сотовой связи из-за страха получить вред здоровью, сообщили в пресс-службе свердловского главка.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Израиль нанес удары по территории Сирии
Обновлено вчера в 18:40