Футбол
«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду»АиФ Казань вчера в 12:51
Казанский «Рубин» проиграл контрольный матч «Нижнему Новгороду», который проходил 30 июня в Казани на тренировочном поле клубной базы «Рубина».
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Игнатович: видно, что «Рубин», как и «Нижний Новгород», находится под нагрузками
Чемпионатвчера в 19:29
Игра только забросами и контратаками: «Рубин» провел товарищеский матч против «Нижнего Новгорода»
Татар-информвчера в 11:56
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Здоровье
Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках Москвы
Комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных и не несет никакого вреда mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы Обследовать домашнего зверька можно как непосредственно в ветеринарной клинике, так и вызвав врачей на дом.
Обновлено в 01:07
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 01:02
Транспорт
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:13
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos добрался до дилеров
Официальный старт продаж нового кроссовера Kia Seltos запланирован на август текущего года, но уже сейчас первые тестовые экземпляры серийной версии новинки добрались до автосалонов официальных дилеров в Индии.
Обновлено вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Королева людских сердец: 30 фотографий принцессы Дианы
Если взглянуть на фотографии Дианы Спенсер разных периодов жизни, становится очевидно, почему ее так обожали простые люди.
Обновлено в 01:00
Общество
Двух новых министров назначили в Оренбуржье
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер назначил Алексея Пахомова исполняющим обязанности министра образования, и.о. министра здравоохранения стала Татьяна Савинова, ранее она была главным педиатром Екатеринбурга.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Адвокат Алисы Аршавиной: «Дочь Андрея спрашивает, где папа»
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек
Обновлено вчера в 02:17
Транспорт
В Петербурге после капремонта открыли станцию метро «Академическая»
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Транспорт
«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Хоккей
Ансель Галимов покинул «Авангард»
Омский хоккейный клуб "Авангард" в своем официальном микроблоге в Twitter сообщил о расставании с форвардом Анселем Галимовым.
Обновлено в 02:37
Недвижимость
В России вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Медведев анонсировал изменения в работе «Единой России» с гражданами
Одним из основных направлений в работе «Единой России» является защита прав граждан, рассказал премьер-министр РФ и председатель партии Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной 1 июля в газете «Известия».
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов
В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 02:09
Происшествия
По улицам Кембриджа ползает трехметровый питон
Обновлено вчера в 16:04
Футбол
Годин официально стал игроком «Интера»
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:28
Спорт
IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено вчера в 15:15
Футбол
Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон
«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами
В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
ЖКХ
В Волгограде фактический рост тарифов составил 7,6%
В Волгограде тарифы повысятся реально на 7,6%. С 1 января 2019 года официально коммуналка подорожала на 1,7%, а с сегодняшнего дня — ещё на 2,4%. В своём исследовании аналитики пришли к выводу, что расхождения официального и реального роста цен на услуги ЖКХ нет только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.
Обновлено в 01:17
Политика
В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC
Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни»
Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
Экс-наставник сборной Италии возглавил клуб серии В
Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура возглавил «Салернитану», которая выступает во втором по значимости итальянском футбольном дивизионе.
Обновлено в 01:21
Футбол
«Рубин» представил обновленный логотип
Казанский «Рубин» представил обновленный логотип клуба, который будет использовать в ближайшем сезоне.
Обновлено в 02:12
Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Технологии
Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»
Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.
Обновлено вчера в 16:51