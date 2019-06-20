Футбол
«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в товарищеском матчеЧемпионат 12:46
Казанский «Рубин» на клубной базе в Соцгороде провёл товарищеский матч с «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Нижнекамска. Автором первого мяча стал полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров, отличившийся на 21-й минуте.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:35, Вашингтон
Политика
Путин пошутил про зарплаты чиновников
Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, когда чиновники начнут получать столько же, сколько получают рядовые сотрудники.
Обновлено в 07:06
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Политика
Российскую делегацию со скандалом выгнали из Грузии
Скандал вызвало проведение сессии МАП в зале заседаний грузинского парламента, во время которой российский депутат Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии.
Обновлено в 13:54
Политика
Украинские беженцы, живущие в Челнах, попали в эфир с Путиным
Многодетная семья Люльковичей, которая приехала в Набережные Челны из Дзержинска, задала вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом
Обновлено в 05:58
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Политика
Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено в 10:39
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Политика
Госбюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос
Государственное бюро расследований Украины в рамках дел, возбужденных по заявлениями юриста и экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, на очереди бывший глава государства Петр Порошенко, сообщил директор ведомства Роман Труба.
Обновлено в 11:51
Спорт
Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на Internationaux de France в Гренобле и NHK Trophy в Саппоро.
Обновлено в 11:25
Наука
Ученые выявили связь между интенсивностью воспоминаний и неприятным запахом
Итоги работы ученых показывают, каким образом неприятные запахи улучшают способность человека к запоминанию, демонстрируя новые варианты формирования положительного и негативного опыта.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поссорилась с мужем
Ведущая демонстрирует идиллию в отношениях с супругом, но на днях пользователи усомнились в том, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова все гладко.
Обновлено в 10:00
Политика
Страны Балтии и ЕС согласовали шаги по синхронизации энергосистем
Как отмечается, «дорожную карту» подписали президент Литвы, а также премьеры Эстонии, Латвии и Польши.
Обновлено в 11:04
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Экономика
В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Британия приостановила поставки оружия Саудовской Аравии
Великобритания приостановила поставки оружия Саудовской Аравии. Такое решение принял Апелляционный суд в Англии.
Обновлено в 13:37
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Футбол
Кудряшов покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
Отмечается, что турецкий клуб также покинули защитник Сердар Таски, выступавший за московский "Спартак", и форварды Риад Байич и Эммануэль Адебайор.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Жителя Норильска задержали за участие в ИГ в Сирии
Следователи задержали жителя Норильска за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии.
Обновлено в 12:06
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Кино
Marvel хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной
Обновлено в 04:03
Общество
Путин: проблема с выпуском косаток связана с высокой стоимостью
В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема с выпуском косаток, содержащихся в центре реабилитации бухте Средней в Приморье, связана с высокой стоимостью животных, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 07:14
Происшествия
Baza: в изнасиловании приемного сына заподозрили преподавателя ВШЭ
Телеграм-канал Baza сообщил, что московские следователи вызвали на допрос преподавателя Высшей школы экономики - по информации канала, именно он является приемным родителем подростка, который, возможно, стал жертвой изнасилования в семье.
Обновлено в 13:03
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45