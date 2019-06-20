Футбол

«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в товарищеском матчеЧемпионат 12:46

Казанский «Рубин» на клубной базе в Соцгороде провёл товарищеский матч с «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Нижнекамска. Автором первого мяча стал полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров, отличившийся на 21-й минуте.
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«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в контрольной встрече

Советский спорт14:06

«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в товарищеском матче

Чемпионат12:46

«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в контрольном матче

Sport24.ru13:01

«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс12:56

«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Рубином»

Матч ТВ12:55

Шаронов проиграл свой первый матч с «Рубином»

Татар-информ13:24

Тимур Шигабутдинов создает в Нижнекамске свой «Рубин», со стадионом и без легионеров

БИЗНЕС Online01:10
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:35, Вашингтон
Политика

Путин пошутил про зарплаты чиновников

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, когда чиновники начнут получать столько же, сколько получают рядовые сотрудники.
Обновлено в 07:06
Общество

Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину

В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Политика

Российскую делегацию со скандалом выгнали из Грузии

Скандал вызвало проведение сессии МАП в зале заседаний грузинского парламента, во время которой российский депутат Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии.
Обновлено в 13:54
Политика

Украинские беженцы, живущие в Челнах, попали в эфир с Путиным

Многодетная семья Люльковичей, которая приехала в Набережные Челны из Дзержинска, задала вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом

Обновлено в 05:58
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Родню Зыкиной натравят на главную наследницу её бриллиантов

Обновлено в 09:23
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Политика

Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом

Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Политика

Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено в 10:39
Хоккей

Кучеров и Василевский стали главными звёздами на вручении наград НХЛ

Обновлено в 07:11
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Политика

Госбюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований Украины в рамках дел, возбужденных по заявлениями юриста и экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, на очереди бывший глава государства Петр Порошенко, сообщил директор ведомства Роман Труба.
Обновлено в 11:51
Спорт

Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на Internationaux de France в Гренобле и NHK Trophy в Саппоро.
Обновлено в 11:25
Наука

Ученые выявили связь между интенсивностью воспоминаний и неприятным запахом

Итоги работы ученых показывают, каким образом неприятные запахи улучшают способность человека к запоминанию, демонстрируя новые варианты формирования положительного и негативного опыта.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Филарет восстановил Киевский патриархат

Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Ксения Бородина поссорилась с мужем

Ведущая демонстрирует идиллию в отношениях с супругом, но на днях пользователи усомнились в том, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова все гладко.
Обновлено в 10:00
Политика

Страны Балтии и ЕС согласовали шаги по синхронизации энергосистем

Как отмечается, «дорожную карту» подписали президент Литвы, а также премьеры Эстонии, Латвии и Польши.
Обновлено в 11:04
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Экономика

В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 07:15
Политика

Британия приостановила поставки оружия Саудовской Аравии

Великобритания приостановила поставки оружия Саудовской Аравии. Такое решение принял Апелляционный суд в Англии.
Обновлено в 13:37
Экономика

РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Футбол

Кудряшов покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»

Отмечается, что турецкий клуб также покинули защитник Сердар Таски, выступавший за московский "Спартак", и форварды Риад Байич и Эммануэль Адебайор.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Жителя Норильска задержали за участие в ИГ в Сирии

Следователи задержали жителя Норильска за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии.
Обновлено в 12:06
Политика

Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки

В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Кино

Marvel хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной

Обновлено в 04:03
Общество

Путин: проблема с выпуском косаток связана с высокой стоимостью

В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема с выпуском косаток, содержащихся в центре реабилитации бухте Средней в Приморье, связана с высокой стоимостью животных, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 07:14
Происшествия

Baza: в изнасиловании приемного сына заподозрили преподавателя ВШЭ

Телеграм-канал Baza сообщил, что московские следователи вызвали на допрос преподавателя Высшей школы экономики - по информации канала, именно он является приемным родителем подростка, который, возможно, стал жертвой изнасилования в семье.
Обновлено в 13:03
Финансы

Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС

Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
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Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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