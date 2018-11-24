Футбол
«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей
«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчейНева Спорт14:18
Игорь Чайковский
|23′
|27′
Игорь Калинин
Павел Долгов
|36′
|46′
Игорь Коновалов
Руслан Камболов
|50′
Руслан Камболов
|64′
Дмитрий Полоз
Реза Шекари
Адлан Кацаев
Андрес Понсе
|67′
|71′
Ибрагим Цаллагов
Павел Долгов
Апти Ахъядов
|74′
Андрес Понсе
|76′
|76′
Сесар Навас
Роланд Гиголаев
Джон Чансельор
|81′
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
22
Дюпин
25
Новосельцев
3
Удалый
30
Гапон
24
Савичев
29
Ондуа
17
Чайковский
5
Кулик
4
Чансельор
9
Понсе
18
Ахъядов
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
44
Навас
14
Гранат
12
Калинин
19
Байрамян
18
Могилевец
88
Камболов
77
Шекари
20
Азмун
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей. Для «Анжи» набранное очко стало четвёртым в трёх последних встречах. После пятнадцати туров чемпионата России «Рубин» идёт на восьмом месте, имея в своём активе 21 очко.
Нева Спорт14:18
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