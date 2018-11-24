«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей. Для «Анжи» набранное очко стало четвёртым в трёх последних встречах. После пятнадцати туров чемпионата России «Рубин» идёт на восьмом месте, имея в своём активе 21 очко.

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Футбол Футбол Варан: «Реал» не сумел справиться с прямолинейностью соперника Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал проигрыш «сливочных» в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (0:3). «Эйбар» показал прямолинейную игру, нам было сложно.