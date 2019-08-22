Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. После долгих торгов она была продана за 85 тыс. рублей. Ранее «Рубин» сообщил, что готов продать картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить тем, кому они полагаются.

Спорт день за днем

«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого игрока

Спорт день за днем

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