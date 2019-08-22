Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. После долгих торгов она была продана за 85 тыс. рублей. Ранее «Рубин» сообщил, что готов продать картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить тем, кому они полагаются.

Спорт день за днем

«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого игрока

Спорт день за днем

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Экономика У россиян стало меньше свободных денег Отмечается, что индекс свободных денег у россиян в июле уменьшился на 10 % по сравнению с июньским показателем, а его значение достигло отметки в 29,3 тыс. рублей.

Политика Южная Корея отказалась продолжать обмен разведданными с Японией Южнокорейские власти приняли решение прекратить обмен разведывательной информацией с Японией Об этом сообщает "Рёнхап".

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Армия и оружие Турция наращивает военное присутствие в Идлибе Турция наращивает военное присутствие в сирийской провинции Идлиб, заявил в среду представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Армия и оружие Пентагон разорвал контракт с Boeing на создание перехватчиков МБР В Пентагоне объяснили, что разрыв контракта с компанией Boeing произошел в связи с тем, что она провалила порученную ей задачу.

Политика ЕС выступает против возвращения России в G8 Представитель Европейского союза сообщил, что члены организации выступают против возвращения России в состав G7 до выполнения большей части Минских соглашений.

Политика Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.

Политика Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля» 112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Футбол Семак прокомментировал свою дисквалификацию Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Происшествия На северо-востоке Москвы загорелись два балкона Два балкона загорелись в 12-этажном жилом здании на северо-востоке Москвы, спасены семь человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.

Шоу-бизнес Елена Захарова: «Недавно с дочкой отдыхали на море» Недавно актриса провела отпуск в Европе. В зарубежную поездку Елена Захарова взяла полуторогодовалую дочь.

Футбол Тамез отказался от перехода в «Спартак» Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».

Политика Путин поручил обеспечить жильем молодых ученых Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры, которые направлены на создание условий для обеспечения жильем молодых преподавателей вузов, имеющих ученую степень, сообщает пресс-служба Кремля.

Экономика В Москве повысят городские доплаты к пенсиям Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.

Кино Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.

Экономика Россияне отключаются от кабельного телевидения Аналитики отмечают, что в сегменте кабельного телевидения наблюдается значительный отток пользователей.

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».

Авто В Лондоне установили уличный автомат по продаже автомобилей Разработчики идеи отметили, что продажа через вендинговые автоматы «максимально прозрачна», поскольку проводится без участия третьих лиц.