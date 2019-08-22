Футбол
«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого игрокаЧемпионат 00:16
Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. После долгих торгов она была продана за 85 тыс. рублей. Ранее «Рубин» сообщил, что готов продать картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить тем, кому они полагаются.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Армия и оружие
Россия и Китай потребуют осудить ракетные потуги США в Совбезе ООН
Заседание начнется в 22:00 мск 22 августа в Совбезе ООН состоится внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы
В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
Обновлено вчера в 05:05
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Кино
«Дэдпул» рассказал о совместном фильме с Человеком-пауком
Обновлено вчера в 21:57
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой части «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют роли Нео и Тринити в новой части фильма «Матрица», к производству которой приступила Лана Вачовски (Лоуренс Вачовски, один из авторов оригинальных фильмов).
Обновлено вчера в 01:26
Финансы
Ипотечный долг россиян перевалил за семь триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда и составил семь триллионов рублей. Таких объемов в истории России еще не фиксировали.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Украинские СМИ рассказали о 77-летнем сыне боевика УПА, воюющем на Донбассе
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Кино
Умерла 79-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Сообщение о кончине актрисы появилось на сайте театра имени Ермоловой, в котором звезда служила много лет.
Обновлено 20 августа в 17:09
Культура
В Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии»
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».
Обновлено вчера в 22:10
Энергетика
Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро
Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Волочкова надела фату с прозрачным нарядом
На презентации, которая прошла в ресторане «Воробьёвы горы», Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли (Демократическая партия) вышел из предвыборной гонки за право стать кандидатом в президенты США.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Экс-следователя объявили в розыск из-за изнасилования в Барнауле
Обновлено вчера в 22:58
Кино
Forbes обновил рейтинг самых высокооплачиваемых актёров
На сайте журнала Forbes появился рейтинг самых высокооплачиваемых актёров за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го.
Обновлено в 01:17
Финансы
«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда
В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Всего было проверено 30 моделей электрочайников объемом 1-2 литра от 23 производителей (Россия, Польша, Китай, Турция) в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей.
Обновлено в 01:23
Общество
Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Футбол
Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)
Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16