Футбол
«Рубин» продал футболиста в «Зенит» за 50 тысяч рублейInkazan 03:06
Казанский «Рубин» приобрел у «Оренбурга» полузащитника Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей, а позже продал его в санкт-петербургский «Зенит» за эту же сумму. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Василий Конов со ссылкой на электронную систему регистрации переходов футболистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей. У нас есть документ с подтверждением
Спорт БИЗНЕС Online10:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.
Обновлено вчера в 05:47
Гаджеты
Раскладной смартфон Motorola RAZR в Европе появится до конца года
По слухам, цена за раскладной смартфон составит 1500 долларов. В Европе «ракладушка» появится в конце текущего или начале следующего года.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено вчера в 10:17
Футбол
Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером не знаком»
Обновлено в 13:30
Энергетика
Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США
Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.
Обновлено в 13:25
Финансы
Официальный курс евро вырос до 73,98 рубля
Официальный курс евро на среду вырос на 2,82 копейки - до 73,9766 рубля, курс доллара увеличился на 17,58 копейки - до 66,784 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
Обновлено в 03:47
Общество
В соцсетях раскритиковали устроенную в Петербурге битву помидорами
Пользователи соцсетей заявили, что битву помидорами «Томатина», которую петербуржцы устроили 18 августа на стадионе «Кировец», нельзя проводить в городе с блокадным прошлым.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Помпео: ИГ набирается сил в отдельных точках Ближнего Востока
Госсекретарь США Майк Помпео признал сегодня, 20 августа, что террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) набирает силы в некоторых районах Ближневосточного региона.
Обновлено в 09:09
Политика
Президент Италии принял отставку главы правительства
Президент Италии Серджо Матарелла во вторник принял отставку председателя Совета министров страны Джузеппе Конте, передает итальянский телеканал Rai24.
Обновлено в 15:33
Здоровье
Врачи посоветовали россиянам отказаться от йода и зеленки
Врачи посоветовали россиянам отказаться от классических йода и зеленки.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Подмосковье зацепился за столб и упал воздушный шар
Обновлено в 14:53
Политика
Скворцова попросила увеличить прием абитуриентов в медколледжи
Министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании с президентом Владимиром Путиным попросила рассмотреть возможность увеличить прием абитуриентов в средние специальные учебные учреждения по медицинскому профилю, доведя его до уровня 1990 года.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Альтиус-У»
В Сети появилось видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:44
Политика
Ведущие телеканала «Рустави 2» прервали эфир заявлением о своем уходе
Грузинский телевизионный канал «Рустави 2» прервал информационный выпуск после того, как его ведущие Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили заявили о своем уходе.
Обновлено в 14:11
Политика
На Украине рассказали о своих планах по импорту газа из Румынии
Согласно планам, к началу 2020 года украинская газотранспортная компания рассчитывает на создание мощностей, позволяющих импортировать 1,5 миллиарда кубометров румынского газа без привязки к объемам транзитного «голубого топлива» из России.
Обновлено в 05:53
Наука
Названа смертельная опасность недосыпа
Обновлено в 06:10
Происшествия
Двое россиян погибли в Греции при крушении вертолета
Два гражданина России погибли в Греции при крушении вертолета, сообщили РИА Новости в посольстве в Афинах.
Обновлено в 12:54
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки
По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено в 06:30
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено в 13:01
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Общество
У робота «Федора» появилась страница в Instagram
Обновлено в 14:01
Здоровье
Мать двоих детей спасли от инвалидности челябинские врачи
В Челябинской областной клинической больнице провели операцию, которая помогла женщине с двумя детьми оставить в прошлом инвалидность.
Обновлено в 05:06
Транспорт
Пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными
Обновлено в 16:03
Политика
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49