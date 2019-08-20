Футбол
«Рубин» продал футболиста в «Зенит» за 50 тысяч рублейInkazan 03:06
Казанский «Рубин» приобрел у «Оренбурга» полузащитника Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей, а позже продал его в санкт-петербургский «Зенит» за эту же сумму. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Василий Конов со ссылкой на электронную систему регистрации переходов футболистов.
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с чего всё началось
Конов написал, что в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) трансфер Сутормина был зарегистрирован из «Оренбурга» в «Рубин» 28 июня с оплатой до 1 августа в размере 50 тыс рублей согласно п.5 трансферного контракта. С такой же суммой он был оформлен 8 июля из «Рубина» в «Зенит».Спорт БИЗНЕС Online10:24
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Трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей – мутная схема. Но при чем здесь «Зенит»?
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Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тыс рублей. У нас есть документ с подтверждением
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
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