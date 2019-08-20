Конов написал, что в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) трансфер Сутормина был зарегистрирован из «Оренбурга» в «Рубин» 28 июня с оплатой до 1 августа в размере 50 тыс рублей согласно п.5 трансферного контракта. С такой же суммой он был оформлен 8 июля из «Рубина» в «Зенит».

с чего всё началось

Казанский «Рубин» приобрел у «Оренбурга» полузащитника Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей, а позже продал его в санкт-петербургский «Зенит» за эту же сумму. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Василий Конов со ссылкой на электронную систему регистрации переходов футболистов.

«Рубин» продал футболиста в «Зенит» за 50 тысяч рублей

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