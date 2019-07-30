Футбол
«Рубин» представил Сутормина в виде картонной фигурыГазета.Ru 14:35
Казанский "Рубин" на встрече с болельщиками представил новичков команды, сообщает РИА "Новости". Самым главным героем вечера стал полузащитник Алексей Сутормин, который был сделан из картона. Таким образом, в казанском клубе посмеялись над историей с трансфером футболиста.
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В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие
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МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit
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Обновлено в 16:14
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Эксперты назвали снижающие давление напитки
Свекла является отличным средством для нормализации давления, поэтому эксперты рекомендуют употреблять ее ежедневно.
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Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
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Семеня не выступит на чемпионате мира в Дохе
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике-2019.
Обновлено в 14:48
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Совет директоров банка «Санкт-Петербург» 31 июля обсудит возможность очередного buy back
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Мюнхенская "Бавария" с разгромным счетом обыграла турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче.
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В Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста
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