Футбол
«Рубин» представил зелёный комплект формы на новый сезонСпорт БИЗНЕС Online 06:09
Полностью зелёная форма у казанского клуба в последний раз была в сезоне 2015/16. Позже казанцы показали белый вариант формы.
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Политика
Путин оценил перспективы развития отношений России и Боливии
Обновлено в 07:25
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест из-за салюта, который планируется устроить 13 октября, в годовщину освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
56-летняя Свиридова показала тело в бикини
Певица поделилась с поклонниками смелым видео, где она в смелом бикини плывет на SUP-борде, надувной доске с веслом.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В администрации Колпинского района Петербурга прошли обыски
В администрации Колпинского района Санкт-Петербурга проходят обыски.
Обновлено в 07:52
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму
Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено в 06:01
Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
Общество
Треть россиян считает такси более выгодным, чем личный автомобиль
Треть опрошенных россиян, по данным исследования сервиса такси «Ситимобил» и компании «Ресерч», считает, что такси выгоднее собственного автомобиля.
Обновлено в 06:02
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Неизвестный пытался пробраться в спальню Елизаветы II
Злоумышленник, имя которого умалчивается, проник на территорию Букингемского дворца и попытался попасть в покои королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 07:45
Общество
Жителям Кузбасса, просившим убежища в Канаде, запретили собираться
В ответ власти Канады заявили, что смогут рассмотреть вопрос о предоставлении статуса беженцев жителям Киселевска только после того, как они покинут Россию.
Обновлено вчера в 13:39
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:04
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 06:34
Общество
На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер
Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м / с. Как сообщили РИА "Новый День" в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Москве начальника омской полиции задержали за дебош в метро
В Москве за дебош в метрополитене был задержан начальник полиции Омска Алексей Меркушов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Польше пропал пятилетний россиянин
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Российские врачи поставили диагноз Меркель
Российские врачи выдвинули ряд предположений относительно приступов тремора у канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 14:08
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Политика
Зеленский предложил ужесточить люстрацию
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить люстрацию для того, чтобы к власти на Украине больше никогда не пришли бывший глава страны Пётр Порошенко, а также народные депутаты Верховной рады восьмого созыва.
Обновлено в 08:22
Космос
Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению
Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест
Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 08:00
Политика
Систему дистанционного голосования тестируют студенты в Москве
Как передал корреспондент "Интерфакса", в четверг в Московском парламентском центре проходит тестирование системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Зеленский призвал силовиков усилить свою активность в Донбассе
Как сообщается на сайте пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, глава государства дал поручение начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:35