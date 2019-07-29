Футбол
«Рубин» представил состав на матч с «Ахматом» в стиле группы KissГазета.Ru 12:11
Казанский "Рубин" и грозненский "Ахмат" объявили составы на матч третьего тура чемпионата России. Отмечается, что клуб из столицы Татарстана представил основной состав в стиле американской рок-группы Kiss.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:31, Вашингтон
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
В России началось серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 11:04
Гаджеты
Разработчики TikTok выпустят собственный смартфон
Напомним, что помимо TikTok, компания ByteDance владеет приложением Musical. y и собственным мессенджером.
Обновлено в 11:32
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома
Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено в 11:32
Финансы
Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже умеренно подешевела к доллару США и евро.
Обновлено в 04:07
Авто
Назвали цену УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Портал «Mail.ru» поделился информацией о ценах на различные комплектации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:30
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Полиция ликвидировала стрелка на фестивале в Калифорнии
В Калифорнии в результате стрельбы на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival пострадали 15 человек.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Петербуржец задавил автомобилем мужчину, сделавшего ему замечание
Джигайло в ответ на весьма справедливую реплику выскочил из иномарки и принялся избивать оппонента фонариком и прикладом пистолета, а затем вновь сел в автомобиль и переехал своего обидчика.
Обновлено в 07:23
Единоборства
Поветкин планирует выйти на ринг 31 августа
Обновлено в 10:31
Общество
Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото
Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
Спецназовцы стоят недалеко друг от друга и стреляют в тело. Стрельба ведется боевыми патронами.
Обновлено в 12:19
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Навального выписали из больницы
Обновлено в 07:30
Политика
Пётр Порошенко с семьёй покинул Украину
Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции.
Обновлено в 12:02
Здоровье
Минздрав России разработал правила доступа волонтёров в медучреждения
Министерство здравоохранения России совместно с некоммерческими организациями разработало порядок доступа волонтёров и добровольцев в медучреждения.
Обновлено в 08:22
Кино
Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»
Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Хоккей
Василевский продлил контракт с «Тампа-Бэй» на 8 лет
Обновлено в 10:07
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57