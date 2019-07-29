Казанский "Рубин" и грозненский "Ахмат" объявили составы на матч третьего тура чемпионата России. Отмечается, что клуб из столицы Татарстана представил основной состав в стиле американской рок-группы Kiss.

«Рубин» представил состав на матч с «Ахматом» в стиле группы Kiss

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