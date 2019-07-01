Футбол
«Рубин» представил обновленный логотипМатч ТВ 02:12
Казанский «Рубин» представил обновленный логотип клуба, который будет использовать в ближайшем сезоне. Логотип претерпел небольшие изменения. В частности, изменены очертания изображения символа клуба Зиланта, а также шрифты.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:56, Вашингтон
Общество
На mos.ru появился новый виджет с данными о пенсионных накоплениях
В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Пенсионный фонд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Общество
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 01:02
Экономика
В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов
В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры
Инцидент произошел в Адмиралтейском районе В Санкт-Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры, сообщили очевидцы.
Обновлено в 02:00
Экономика
Медведев обсудит с правительством РФ ситуацию с бедностью населения
Сегодня, 1 июля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт совещание с членами правительства РФ о ситуации с стране с бедностью населения и с реальными доходами граждан, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 02:45
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
ЖКХ
В Волгограде фактический рост тарифов составил 7,6%
В Волгограде тарифы повысятся реально на 7,6%. С 1 января 2019 года официально коммуналка подорожала на 1,7%, а с сегодняшнего дня — ещё на 2,4%. В своём исследовании аналитики пришли к выводу, что расхождения официального и реального роста цен на услуги ЖКХ нет только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.
Обновлено в 01:17
Политика
Медведев анонсировал изменения в работе «Единой России» с гражданами
Одним из основных направлений в работе «Единой России» является защита прав граждан, рассказал премьер-министр РФ и председатель партии Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной 1 июля в газете «Известия».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Технологии
Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»
Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание парламента
Противники законопроекта об экстрадиции, которые вновь вышли на протесты в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю, пытаются штурмовать здание законодательного собрания города, сообщает телерадиостанция RTHK.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Спорт
IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено вчера в 15:15
Футбол
Годин официально стал игроком «Интера»
Обновлено в 00:33
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Гаджеты
Чиновников РФ предложили перевести на гаджеты с российской ОС
«Ростелеком» и Минкомсвязи предложили снабдить федеральных чиновников гаджетами на основе операционной системы «Аврора».
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Красноярске горит пятиэтажный дом
Пятиэтажный дом гостиничного типа горит в Красноярске, пожарными спасены четыре человека, еще 40 эвакуировались самостоятельно.
Обновлено в 01:33
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos добрался до дилеров
Официальный старт продаж нового кроссовера Kia Seltos запланирован на август текущего года, но уже сейчас первые тестовые экземпляры серийной версии новинки добрались до автосалонов официальных дилеров в Индии.
Обновлено вчера в 03:50
Политика
Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики»
Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 17:18
Гаджеты
Apple может лишиться OLED-дисплеев
Взаимоотношения двух стран Японии и Южной Кореи создают угрозу для компании Apple.
Обновлено в 02:16
Происшествия
30 человек отравились шавермой в Петербурге
В Санкт-Петербурге 30 человек траванулись шавермой, сообщает NevaToday.
Обновлено в 02:34
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Шесть человек пострадали от взрыва газа на Ямале
Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
Обновлено в 02:52
Космос
Опубликовано видео взрыва астероида над Землей
Позже ученые установили, что над Карибским морем недалеко от Пуэрто-Рико взорвался небольшой астероид.
Обновлено 29 июня в 12:27
Происшествия
В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек
Обновлено вчера в 02:17
Кино
Оливер Стоун презентует новый фильм об Украине
Обновлено вчера в 21:19