Футбол

«Рубин» представил новый логотипРеальное время 06:53

Казанский "Рубин" на своем официальном сайте представил новый логотип.
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«Рубин» представил новый логотип. Это уже пятый за семь лет

БИЗНЕС Online02:15

«Рубин» представил новый логотип – пятый в этом десятилетии

Inkazan02:46

«Рубин» представил новый логотип

Спорт БИЗНЕС Online02:00

«Семь штрихов» нового логотипа «Рубина»

АиФ Казань03:24

«Рубин» представил новую эмблему — пятую за последние семь лет

Чемпионат02:41

«Рубин» представил обновленный логотип

Матч ТВ02:12

«Рубин» представил новый логотип (фото)

Советский спорт02:09
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Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Авто

Узнайте, какая у вас авторепутация. Простой тест по марке машины

Как составлялся рейтинг: в Германии за каждое нарушение ПДД не только штрафуют, но и начисляют баллы, так называемые «пункты», в реестр водителей.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

Обновлено в 08:24
Общество

Названы регионы с самым доступным жильем

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Обновлено в 08:37
Общество

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Германии упал военный вертолет

Обновлено в 08:55
Интернет

Cервис «Лаборатории Касперского» стал блокировать запрещённые сайты

Доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection.
Обновлено в 08:46
Музыка

Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России

Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.
Обновлено в 08:24
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Энергетика

Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска

Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Авто

СП Ford Sollers в сентябре начнет выпуск обновленного Ford Transit

Подготовка обновленной версии фургона Ford Transit, которая выпускается на заводе Ford Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» (Елабуга, Татарстан), продолжается, дебютный выпуск запланирован на сентябрь 2019 года, заявили в компании.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи

В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину восьмилетний контракт на $96 млн

По информации издания, руководство «Коламбуса» предложило Панарину заключить контракт сроком на восемь и суммой в $96 млн.
Обновлено в 04:53
Политика

Макрон констатировал провал саммита ЕС

Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
Обновлено в 07:35
Кино

Люк Бессон отменил визит в Россию

Французский режиссер Люк Бессон отменил поездку в Россию. Об этом сообщила компания «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:48
Теннис

Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона, где сыграет со Свитолиной

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян с победы стартовала на Уимблдоне.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения

Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения Мнения пользователей социальной сети по поводу внешнего вида Утяшевой разделились.
Обновлено в 04:59
Спорт

Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила

Обновлено в 06:04
Политика

В Кремле заявили, что следят за выборами в Петербурге

Накануне замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что большинство выявленных нарушений в муниципальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга являются умышленными действиями, в случае обнаружения дальнейших правонарушений ЦИК России может обратиться в суд.
Обновлено в 06:41
Хоккей

«Торонто» обменяет Зайцева в «Оттаву»

Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, в связи с этим руководство «Торонто» приняло решение обменять 27-летнего российского хоккеиста в «Оттаву Сенаторз» на защитника Коди Сеси.
Обновлено в 03:05
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Наука

Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила

Окаменелые останки крокодила, который охотился на динозавров, найдены палеонтологами в опаловом месторождении Лайтнинг-Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 28 июня в 18:30
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев

Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
ЖКХ

Тарифы на ЖКУ в Казани вырастут на 5,7 процента

Предельная отметка, установленная государством для роста тарифов, составляет 2,4 процента.
Обновлено в 04:47
Общество

Сбежавшую с 40 миллионами долларов жену правителя Дубая потеряли

Обновлено в 08:28
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей.
Обновлено в 08:14
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