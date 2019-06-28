Футбол
«Рубин» представил новый логотипРеальное время 06:53
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Хоккей
Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле
В начале июня при взрыве автобуса в Кабуле погиб один человек и десять пострадали.
Обновлено в 01:15
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Футбол
«Герта» арендовала полузащитника «Ливерпуля»
«Герта» объявила об аренде полузащитника «Ливерпуля» Марко Груича, которая будет рассчитана на один сезон.
Обновлено в 07:02
Наука
Квантовая телепортация информации внутри алмаза прошла успешно
Обновлено в 06:03
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Зеленский попросил привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовал ответ на ноту МИД России о статусе задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:26
Политика
Песков удивился вниманию к термосу Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с вниманием журналистов к кружке-термосу, которой президент России Владимир Путин пользовался в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, передает «Интерфакс» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 06:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
3 июля температурный фон составит 18-20 градусов, а до конца недели прогнозируется 17-19 градусов, что ниже нормы на 2-3 градуса.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Сочи арестован водитель, насмерть сбивший на остановке трех человек
Водитель, по вине которого, по версии следствия, в Лазаревском районе на трассе Джубка - Сочи в ДТП погибли три человека, заключен под стражу.
Обновлено в 05:52
Политика
В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Самолет потерпел крушение в Техасе, погибли 10 человек
В результате крушения самолета в городе Эддисон, что находится в штате Техас, погибли десять человек.
Обновлено в 00:47
Общество
Реестр проблемных жилых объектов появился в России
Всего в реестре в настоящее время опубликованы данные по 2 070 проблемным домам.
Обновлено в 05:35
Космос
Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр
В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.
Обновлено в 05:25
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено 29 июня в 03:11
Музыка
«Первый канал» начал обновлять систему голосования в шоу «Голос»
«Первый канал» начал обновление системы голосования за участников шоу «Голос».
Обновлено в 06:27
Политика
Парубий предложил не пускать на украинские выборы наблюдателей ПАСЕ
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы на Украине в случае, если права российской делегации в ассамблее будут полностью восстановлены.
Обновлено в 05:41
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Футбол
Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову
Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Двое пострадавших при взрыве газа в ЯНАО находятся в реанимации
Двое из шести пострадавших при взрыве газа на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
На Кипре назвали российской ракетой упавший с неба неопознанный объект
Обновлено в 07:16
Политика
ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Происшествия
СК опубликовал видео задержания трех чиновников в Дагестане
Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео задержания подозреваемых в превышении полномочий троих замдиректоров казенного учреждения (ГКУ) «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в Дагестане.
Обновлено в 04:53
Общество
Названы регионы с самым доступным жильем
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Футбол
«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон
Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48