Футбол

«Рубин» представил новый логотипРеальное время 06:53

Казанский "Рубин" на своем официальном сайте представил новый логотип.
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«Рубин» представил новый логотип. Это уже пятый за семь лет

БИЗНЕС Online02:15

«Рубин» представил новый логотип (фото)

Советский спорт02:09

«Рубин» представил обновленный логотип

Матч ТВ02:12

«Семь штрихов» нового логотипа «Рубина»

АиФ Казань03:24

«Рубин» представил новую эмблему — пятую за последние семь лет

Чемпионат02:41

«Рубин» представил новый логотип

Спорт БИЗНЕС Online02:00

«Рубин» представил новый логотип – пятый в этом десятилетии

Inkazan02:46
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Хоккей

Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

В начале июня при взрыве автобуса в Кабуле погиб один человек и десять пострадали.
Обновлено в 01:15
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения

Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Футбол

«Герта» арендовала полузащитника «Ливерпуля»

«Герта» объявила об аренде полузащитника «Ливерпуля» Марко Груича, которая будет рассчитана на один сезон.
Обновлено в 07:02
Наука

Квантовая телепортация информации внутри алмаза прошла успешно

Обновлено в 06:03
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Зеленский попросил привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовал ответ на ноту МИД России о статусе задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Фонд Дятлова попросил СК возобновить расследование гибели группы

Обновлено в 06:26
Политика

Песков удивился вниманию к термосу Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с вниманием журналистов к кружке-термосу, которой президент России Владимир Путин пользовался в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, передает «Интерфакс» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 06:27
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

3 июля температурный фон составит 18-20 градусов, а до конца недели прогнозируется 17-19 градусов, что ниже нормы на 2-3 градуса.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Сочи арестован водитель, насмерть сбивший на остановке трех человек

Водитель, по вине которого, по версии следствия, в Лазаревском районе на трассе Джубка - Сочи в ДТП погибли три человека, заключен под стражу.
Обновлено в 05:52
Политика

В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Самолет потерпел крушение в Техасе, погибли 10 человек

В результате крушения самолета в городе Эддисон, что находится в штате Техас, погибли десять человек.
Обновлено в 00:47
Общество

Реестр проблемных жилых объектов появился в России

Всего в реестре в настоящее время опубликованы данные по 2 070 проблемным домам.
Обновлено в 05:35
Космос

Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр

В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.
Обновлено в 05:25
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено 29 июня в 03:11
Музыка

«Первый канал» начал обновлять систему голосования в шоу «Голос»

«Первый канал» начал обновление системы голосования за участников шоу «Голос».
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

В Польше построят центр боевой подготовки для американских солдат

Обновлено в 03:02
Политика

Парубий предложил не пускать на украинские выборы наблюдателей ПАСЕ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы на Украине в случае, если права российской делегации в ассамблее будут полностью восстановлены.
Обновлено в 05:41
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Футбол

Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову

Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Двое пострадавших при взрыве газа в ЯНАО находятся в реанимации

Двое из шести пострадавших при взрыве газа на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

На Кипре назвали российской ракетой упавший с неба неопознанный объект

Обновлено в 07:16
Политика

ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Происшествия

СК опубликовал видео задержания трех чиновников в Дагестане

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео задержания подозреваемых в превышении полномочий троих замдиректоров казенного учреждения (ГКУ) «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в Дагестане.
Обновлено в 04:53
Общество

Названы регионы с самым доступным жильем

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Футбол

«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон

Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
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