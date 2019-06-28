«Рубин» представил новый логотипСпорт БИЗНЕС Online 02:00

Сегодня «Рубин» официально представил новый логотип команды. Раннее «БИЗНЕС Online» сообщал, что команда начнет сезон с новым логотипом. Очередная его смена – инициатива спонсора клуба ТАИФа.

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