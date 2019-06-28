Футбол

«Рубин» представил новый логотипСпорт БИЗНЕС Online 02:00

Сегодня «Рубин» официально представил новый логотип команды. Раннее «БИЗНЕС Online» сообщал, что команда начнет сезон с новым логотипом. Очередная его смена – инициатива спонсора клуба ТАИФа.
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«Рубин» представил новый логотип. Это уже пятый за семь лет

БИЗНЕС Online02:15

«Рубин» представил новый логотип – пятый в этом десятилетии

Inkazan02:46

«Рубин» представил новый логотип

Спорт БИЗНЕС Online02:00

«Семь штрихов» нового логотипа «Рубина»

АиФ Казань03:24

«Рубин» представил новую эмблему — пятую за последние семь лет

Чемпионат02:41

«Рубин» представил обновленный логотип

Матч ТВ02:12

«Рубин» представил новый логотип (фото)

Советский спорт02:09
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Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче

«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1.
Обновлено в 00:17
Политика

Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн

Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Участники акции протеста в Гонконге пытаются штурмовать здание законодательного совета, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:14
Политика

Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 05:21
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Транспорт

В Амурской области пьяный пассажир избил начальника поезда

"Первого июля в поезде №7 Владивосток-Новосибирск на участке Тыгда - Магдагачи в купейном вагоне номер 13 пассажир, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и агрессивно, на контакт не шел, на замечания не реагировал", - сообщили в ФПК в понедельник.
Обновлено в 05:55
Баскетбол

«Зенит» официально объявил об уходе Карасева

"Зенит" попрощался в своем Twitter с Сергеем Карасевым, выступающим на позициях атакующего защитника и легкого форварда.
Обновлено в 05:16
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 04:04
Происшествия

В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме

В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
Обновлено в 05:11
Общество

С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству

С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству.
Обновлено в 02:04
Путешествия

В Крыму рассказали о предпочтениях украинских туристов

Украинские туристы выбирают для отдыха крымские курорты западного побережья, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.
Обновлено в 04:25
Энергетика

В России ожидается новый скачок цен на бензин

Министр финансов России Антон Силуанов и зампред правительства РФ Дмитрий Козак решили, что соглашение с нефтедобывающим компаниями о временной заморозке цен на топливо продлеваться не будет.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол

«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Малкома

Нападающий каталонской "Барселоны" Малком входит в сферу интересов двух клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) - лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 03:21
Происшествия

На заводе в Казахстане произошла массовая драка

Обновлено 29 июня в 14:14
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Обновлено в 01:49
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика

В России изменились правила выдачи микрокредитов

Новый этап ограничений предельной задолженности россиян по кредитам и займам, взятым на срок до одного года, вступил в силу, 1 июля сообщается на сайте Государственной Думы Российской Федерации.
Обновлено в 02:57
Финансы

Доллар и евро снизились на открытии торгов после выходных

Доллар и евро снижаются на открытии торгов Московской биржи после выходных. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте регулятора.
Обновлено в 03:31
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.
Обновлено вчера в 12:12
Здоровье

Минздрав и Минтруд утвердили порядок оказания паллиативной помощи

Минздрав и Минтруд разработали и утвердили Положение об оказании паллиативной медицинской помощи, которое включает порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных объединений и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали

В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек.
Обновлено в 04:31
Происшествия

СК опроверг данные о самосуде над педофилом

По данным СК, преступление случилось 9 июня в Подмосковье, жертвой стала семилетняя девочка.
Обновлено в 05:28
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Политика

Минобрнауки не получало предложений РАН о переподчинении ВАК

В министерстве отметили, что президиум РАН активно участвовал в процессе формирования нового состава ВАК - этот процесс шел с марта по май, - и тогда академия о ни о каком переподчинении ВАК не говорила.
Обновлено в 05:36
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