Футбол
«Рубин» представил новый логотипСпорт БИЗНЕС Online 02:00
Сегодня «Рубин» официально представил новый логотип команды. Раннее «БИЗНЕС Online» сообщал, что команда начнет сезон с новым логотипом. Очередная его смена – инициатива спонсора клуба ТАИФа.
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Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку
Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1.
Обновлено в 00:17
Политика
Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн
Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Участники акции протеста в Гонконге пытаются штурмовать здание законодательного совета, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:14
Политика
Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 05:21
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Транспорт
В Амурской области пьяный пассажир избил начальника поезда
"Первого июля в поезде №7 Владивосток-Новосибирск на участке Тыгда - Магдагачи в купейном вагоне номер 13 пассажир, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и агрессивно, на контакт не шел, на замечания не реагировал", - сообщили в ФПК в понедельник.
Обновлено в 05:55
Баскетбол
«Зенит» официально объявил об уходе Карасева
"Зенит" попрощался в своем Twitter с Сергеем Карасевым, выступающим на позициях атакующего защитника и легкого форварда.
Обновлено в 05:16
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме
В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
Обновлено в 05:11
Общество
С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству
С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству.
Обновлено в 02:04
Путешествия
В Крыму рассказали о предпочтениях украинских туристов
Украинские туристы выбирают для отдыха крымские курорты западного побережья, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.
Обновлено в 04:25
Энергетика
В России ожидается новый скачок цен на бензин
Министр финансов России Антон Силуанов и зампред правительства РФ Дмитрий Козак решили, что соглашение с нефтедобывающим компаниями о временной заморозке цен на топливо продлеваться не будет.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Малкома
Нападающий каталонской "Барселоны" Малком входит в сферу интересов двух клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) - лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 03:21
Происшествия
На заводе в Казахстане произошла массовая драка
Обновлено 29 июня в 14:14
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
В России изменились правила выдачи микрокредитов
Новый этап ограничений предельной задолженности россиян по кредитам и займам, взятым на срок до одного года, вступил в силу, 1 июля сообщается на сайте Государственной Думы Российской Федерации.
Обновлено в 02:57
Финансы
Доллар и евро снизились на открытии торгов после выходных
Доллар и евро снижаются на открытии торгов Московской биржи после выходных. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте регулятора.
Обновлено в 03:31
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России
Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.
Обновлено вчера в 12:12
Здоровье
Минздрав и Минтруд утвердили порядок оказания паллиативной помощи
Минздрав и Минтруд разработали и утвердили Положение об оказании паллиативной медицинской помощи, которое включает порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных объединений и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали
В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек.
Обновлено в 04:31
Происшествия
СК опроверг данные о самосуде над педофилом
По данным СК, преступление случилось 9 июня в Подмосковье, жертвой стала семилетняя девочка.
Обновлено в 05:28
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Политика
Минобрнауки не получало предложений РАН о переподчинении ВАК
В министерстве отметили, что президиум РАН активно участвовал в процессе формирования нового состава ВАК - этот процесс шел с марта по май, - и тогда академия о ни о каком переподчинении ВАК не говорила.
Обновлено в 05:36