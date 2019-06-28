Футбол
«Рубин» представил новый логотипСпорт БИЗНЕС Online 02:00
Сегодня «Рубин» официально представил новый логотип команды. Раннее «БИЗНЕС Online» сообщал, что команда начнет сезон с новым логотипом. Очередная его смена – инициатива спонсора клуба ТАИФа.
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Экономика
Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года
Новая маркировка некоторых товаров С 1 июля на территории России вводится обязательная маркировка обуви, сигарет и лекарств из категории "высокозатратные нозологии" (ВЗН).
Обновлено 29 июня в 13:00
Кино
Netflix снимет сериал по комиксу Нила Геймана «Песочный человек»
Американская развлекательная компания Netflix, которая является поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, планирует снять многосерийную экранизацию культового комикса Нила Геймана под названием «Песочный человек».
Обновлено в 03:57
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Стало известно, за что будет отвечать Евкуров в Минобороны
Юнус-бек Евкуров стал двенадцатым заместителем министра обороны Сергея Шойгу, заняв один из ключевых постов в ведомстве – сообщают «Известия» с ссылкой на источник в военном ведомстве.
Обновлено в 01:55
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos добрался до дилеров
Официальный старт продаж нового кроссовера Kia Seltos запланирован на август текущего года, но уже сейчас первые тестовые экземпляры серийной версии новинки добрались до автосалонов официальных дилеров в Индии.
Обновлено вчера в 03:50
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом»
Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
США построят военный порт в Арктике для «сдерживания» России
Соединённые Штаты планируют построить порт в Арктике, чтобы заявить России о своих интересах в регионе.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В КНДР оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына на границе
Обновлено вчера в 19:30
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Экономика
«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендов
Госкомпания "Дом.РФ" по итогам 2018 года выплатит в федеральный бюджет 15,4 миллиарда рублей дивидендов.
Обновлено в 04:01
Здоровье
Ученые оценили вред «пассивного алкоголизма»
Авторы нового исследования отметили, что вред пассивного курения изучался десятилетиями, но проблема пассивного алкоголизма оставалась вне поля зрения специалистов.
Обновлено в 03:08
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
10 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:30
Здоровье
Главный ночной симптом рака назвали ученые
Британские ученые пришли к выводу, что повышенная потливость во время сна может быть симптомом рака.
Обновлено в 02:18
Общество
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено вчера в 18:21
Экономика
Погрузка на сети РЖД снизилась в июне на 5,4%
Погрузка на сети "Российских железных дорог" в июне снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 101,6 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:39
Здоровье
Минздрав и Минтруд утвердили положение об оказании паллиативной помощи
Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты РФ разработали и утвердили Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи.
Обновлено в 04:21
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Политика
Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 03:03
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 14:21
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Технологии
Чиновникам предложили подарить смартфоны на 23 миллиарда рублей
Журналисты подсчитали, что обеспечение чиновников смартфонами на «Авроре» обойдется в 23,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:45
Экономика
Глава Минтруда объяснил, как будут индексировать маткапитал с 2020 года
Глава Минтруда отметил, что последние годы размер материнского капитала не повышался из-за сложных финансовых условий, но впредь, с 1 января каждого нового года он будет увеличиваться примерно на 4-5%.
Обновлено в 04:21
Транспорт
Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда
Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Нацисты провели во Львове «Марш тысячелетия украинского государства»
Объединенные силы украинских нацистов из состава группировок "Свобода", "Национальный корпус"*, "Правый сектор"*, "Конгресс украинских националистов", "Организация украинских националистов" провели в воскресенье во Львове "Марш тысячелетия украинского государства".
Обновлено вчера в 22:59