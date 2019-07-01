Футбол
«Рубин» представил новый логотипСпорт БИЗНЕС Online 02:00
Сегодня «Рубин» официально представил новый логотип команды. Раннее «БИЗНЕС Online» сообщал, что команда начнет сезон с новым логотипом. Очередная его смена – инициатива спонсора клуба ТАИФа.
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Музыка
Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России
Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.
Обновлено в 08:24
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Гаджеты
Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года
Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено вчера в 04:31
Шоу-бизнес
Шепелева обвинили в продаже снимков с больной Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев продал журналистам фотографии смертельно больной Жанны Фриске.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемым по делу о взрыве газа в Волгограде
В результате концентрации бытового газа произошёл взрыв и последующее обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 11:30
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Гаджеты
Google тестирует аналог AirDrop
В смартфонах под управлением Android вскоре появится возможность быстрой передачи данных Fast Share, аналогичная AirDrop от Apple, пишет Digital Trends.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Военный вертолет потерпел крушение в Германии
Обновлено в 09:39
Общество
В июле в Петербурге может выпасть до 120% нормы осадков
Миронова уточнила ТАСС, что, по данным городского гидрометцентра, сильной жары в текущем месяце, аналогичной той, которая была в начале июня, жителям Петербурга ожидать не стоит.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца
Обновлено в 11:00
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Экономика
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Общество
Росконтроль назвал небезопасной ветчину известных торговых марок
Ветчина с бактериями Запрещенные консерванты Пшеница и крахмал Ветчина не по ГОСТу Подводим итоги Ветчина с бактериями Ветчина торговых марок «Чернышихинские колбасы» и «Эколь» оказалась небезопасной для здоровья покупателей — в первой уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (то есть бактериями) превышает допустимую норму в 2,9 раза, а во второй — в целых 12 раз.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ
Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.
Обновлено в 11:14
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Обновлено в 11:00
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37
Экономика
Медведев рассказал об успехах в борьбе с бедностью
"В результате число людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за прошлый год снизилось на 400 тысяч человек", - констатировал Медведев.
Обновлено в 11:47
Политика
Зеленский сообщил о попытке срыва переговоров по Донбассу
Обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе является попыткой срыва переговоров по прекращению огня в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:15
Кино
Опубликован трейлер нового фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Трейлер продолжения фильма «Джуманджи: Зов джунглей» опубликован в Сети. Кинокартина получила название «Новый уровень».
Обновлено в 11:21
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:14
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика
Следствие по делу украинских моряков завершено
Следствие по делу 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных за незаконное проникновение через российскую границу в Керченском проливе осенью 2018 года, фактически завершено.
Обновлено в 08:52
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Израиль исчезнет в течение получаса, если США решат ударить по Ирану.
Обновлено в 11:55