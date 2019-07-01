Футбол

«Рубин» представил новый логотипСпорт БИЗНЕС Online 02:00

Сегодня «Рубин» официально представил новый логотип команды. Раннее «БИЗНЕС Online» сообщал, что команда начнет сезон с новым логотипом. Очередная его смена – инициатива спонсора клуба ТАИФа.
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Итоги дня: уход Кантюкова, мародеры в Мергасовском доме, новый логотип «Рубина»

Inkazan11:05

«Рубин» представил новый логотип. Это уже пятый за семь лет

БИЗНЕС Online02:15

«Рубин» представил новый логотип

Спорт БИЗНЕС Online02:00

«Рубин» представил новый логотип (фото)

Советский спорт02:09

«Семь штрихов» нового логотипа «Рубина»

АиФ Казань03:24

«Рубин» представил новый логотип. Он пятый за последние семь лет (ВИДЕО)

ProstoProSport02:13

«Рубин» представил новую эмблему — пятую за последние семь лет

Чемпионат02:41
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Музыка

Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России

Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.
Обновлено в 08:24
Общество

Россиянам дали пенсионную льготу

Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Гаджеты

Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года

Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Шепелева обвинили в продаже снимков с больной Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев продал журналистам фотографии смертельно больной Жанны Фриске.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Суд вынес приговор обвиняемым по делу о взрыве газа в Волгограде

В результате концентрации бытового газа произошёл взрыв и последующее обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 11:30
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Гаджеты

Google тестирует аналог AirDrop

В смартфонах под управлением Android вскоре появится возможность быстрой передачи данных Fast Share, аналогичная AirDrop от Apple, пишет Digital Trends.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Происшествия

Военный вертолет потерпел крушение в Германии

Обновлено в 09:39
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

Обновлено в 09:11
Общество

В июле в Петербурге может выпасть до 120% нормы осадков

Миронова уточнила ТАСС, что, по данным городского гидрометцентра, сильной жары в текущем месяце, аналогичной той, которая была в начале июня, жителям Петербурга ожидать не стоит.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца

Обновлено в 11:00
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Экономика

ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Общество

Росконтроль назвал небезопасной ветчину известных торговых марок

Ветчина с бактериями Запрещенные консерванты Пшеница и крахмал Ветчина не по ГОСТу Подводим итоги Ветчина с бактериями Ветчина торговых марок «Чернышихинские колбасы» и «Эколь» оказалась небезопасной для здоровья покупателей — в первой уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (то есть бактериями) превышает допустимую норму в 2,9 раза, а во второй — в целых 12 раз.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Суд вынес приговор четверым членам банды Басаева и Хаттаба

Обновлено в 11:14
Происшествия

Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ

Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.
Обновлено в 11:14
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Обновлено в 11:00
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено в 08:37
Экономика

Медведев рассказал об успехах в борьбе с бедностью

"В результате число людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за прошлый год снизилось на 400 тысяч человек", - констатировал Медведев.
Обновлено в 11:47
Политика

Зеленский сообщил о попытке срыва переговоров по Донбассу

Обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе является попыткой срыва переговоров по прекращению огня в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:15
Кино

Опубликован трейлер нового фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Трейлер продолжения фильма «Джуманджи: Зов джунглей» опубликован в Сети. Кинокартина получила название «Новый уровень».
Обновлено в 11:21
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:14
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика

Следствие по делу украинских моряков завершено

Следствие по делу 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных за незаконное проникновение через российскую границу в Керченском проливе осенью 2018 года, фактически завершено.
Обновлено в 08:52
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Израиль исчезнет в течение получаса, если США решат ударить по Ирану.
Обновлено в 11:55
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