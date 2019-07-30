Футбол
«Рубин» представил новичков и картонного СуторминаНева Спорт 13:47
Клуб устроил шоу в центре города, на которое могли прийти все болельщики команды. Среди новичков «Рубина» также была представлена картонная копия полузащитника Алексея Сутормина. Он также перешел в стан казанцев в это межсезонье, однако спустя несколько дней был выкуплен петербургским «Зенитом».
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