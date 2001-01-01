Футбол
«Рубин» представил черный комплект формыSoccer.ru 08:46
Сегодня "Рубин" презентовал домашнюю и выездную экипировку на новый сезон, а теперь представил и третью форму. Футболка и шорты выполнены в черном цвете.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Врачи назвали три симптома разрушения печени
Доктора назвали три признака, которые говорят о разрушении печени.
Обновлено в 04:39
Политика
Порошенко с позором прогнали с митинга в Закарпатье
Обновлено вчера в 20:12
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 03:00
Происшествия
Экс-депутата Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.
Обновлено в 09:49
Гаджеты
В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах, как избежать взрыва аккумулятора смартфона.
Обновлено в 05:50
Происшествия
10 сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что десять сотрудников Домодевской таможни были обвинены во взяточничестве.
Обновлено в 10:42
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Центральный рынок горит в Перми
В Перми загорелось здание центрального рынка, сообщают местные СМИ. Причины пожара в настоящее время неизвестны.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО
Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
Обновлено в 06:30
Общество
Штрафстоянки для коров появились в Челябинской области
Администрация Ашинского района опубликовала на своем сайте документ, из которого следует, что теперь коров будут «отлавливать и перевозить во временное место хранения», которое располагается на территории отвечающего за благоустройство муниципального предприятия.
Обновлено в 09:56
Политика
Представитель Зеленского допустил люстрацию команды Зеленского
Окружение президента Украины Владимира Зеленского в теории может попасть под действие расширенного перечня закона «Об очищении власти».
Обновлено в 10:31
Политика
Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России
Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России.
Обновлено в 10:00
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Общество
Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»
Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Здоровье
Главный гериатр Минздрава о долгожителях и причинах мужской смертности
Продолжительность жизни в России растёт — сейчас она составляет 72,9 года, а некоторые регионы вошли в «клуб 80+», заявила в интервью RT главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Российский военный корабль зашёл в зону учений НАТО и Украины
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро
Управление МВД по Омской области проведет служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом московского метро.
Обновлено в 10:48
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Общество
Полицейские смогут служить дольше на пять лет
Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Футбол
Месси получит тряпичный мяч от Папы Римского
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит специальный приз от Папы Римского. Футболисту будет вручен тряпичный мяч от детей из Мозамбика.
Обновлено в 11:16
Общество
В России предложили наказывать живодеров с 14 лет
Напомним, что в России к уголовной ответственности привлекают с 16 лет.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс
Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 11:03
Политика
Рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37