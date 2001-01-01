Футбол

«Рубин» представил черный комплект формыSoccer.ru 08:46

Сегодня "Рубин" презентовал домашнюю и выездную экипировку на новый сезон, а теперь представил и третью форму. Футболка и шорты выполнены в черном цвете.
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«Рубин» представил три комплекта формы на сезон-2019/20

Чемпионат10:58

«Рубин» представил зеленую форму на новый сезон (фото)

Советский спорт06:41

Новая форма «Рубина» на сезон 2019/20. ФОТО

Sport.ru07:29

«Рубин» представил зеленый комплект формы на сезон-2019/20

Спорт-Экспресс06:59

«Рубин» представил черный комплект формы

Soccer.ru08:46

«Рубин» представил форму на новый сезон

Матч ТВ06:18

«Рубин» представил форму на новый сезон

Sportbox.RU06:18
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Происшествия

Спасатели назвали возможную причину пожара на территории ТЭЦ в Мытищах

Обновлено в 09:20
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Здоровье

Врачи назвали три симптома разрушения печени

Доктора назвали три признака, которые говорят о разрушении печени.
Обновлено в 04:39
Политика

Порошенко с позором прогнали с митинга в Закарпатье

Обновлено вчера в 20:12
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

Обновлено в 03:00
Происшествия

Экс-депутата Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн

Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.
Обновлено в 09:49
Гаджеты

В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах, как избежать взрыва аккумулятора смартфона.
Обновлено в 05:50
Происшествия

10 сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что десять сотрудников Домодевской таможни были обвинены во взяточничестве.
Обновлено в 10:42
Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Центральный рынок горит в Перми

В Перми загорелось здание центрального рынка, сообщают местные СМИ. Причины пожара в настоящее время неизвестны.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»

Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО

Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
Обновлено в 06:30
Общество

Штрафстоянки для коров появились в Челябинской области

Администрация Ашинского района опубликовала на своем сайте документ, из которого следует, что теперь коров будут «отлавливать и перевозить во временное место хранения», которое располагается на территории отвечающего за благоустройство муниципального предприятия.
Обновлено в 09:56
Политика

Представитель Зеленского допустил люстрацию команды Зеленского

Окружение президента Украины Владимира Зеленского в теории может попасть под действие расширенного перечня закона «Об очищении власти».
Обновлено в 10:31
Политика

Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России

Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

Обновлено в 10:56
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Общество

Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»

Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Финансы

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Здоровье

Главный гериатр Минздрава о долгожителях и причинах мужской смертности

Продолжительность жизни в России растёт — сейчас она составляет 72,9 года, а некоторые регионы вошли в «клуб 80+», заявила в интервью RT главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Российский военный корабль зашёл в зону учений НАТО и Украины

Обновлено вчера в 06:39
Происшествия

Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро

Управление МВД по Омской области проведет служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом московского метро.
Обновлено в 10:48
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Общество

Полицейские смогут служить дольше на пять лет

Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Футбол

Месси получит тряпичный мяч от Папы Римского

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит специальный приз от Папы Римского. Футболисту будет вручен тряпичный мяч от детей из Мозамбика.
Обновлено в 11:16
Общество

В России предложили наказывать живодеров с 14 лет

Напомним, что в России к уголовной ответственности привлекают с 16 лет.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс

Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 11:03
Политика

Рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
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