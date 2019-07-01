Сегодня "Рубин" презентовал домашнюю и выездную экипировку на новый сезон, а теперь представил и третью форму. Футболка и шорты выполнены в черном цвете.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.

Финансы Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.

Политика Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Правительство Севастополя отправится в отставку вслед за губернатором Новый губернатор Севастополя Михаил Развожаев будет формировать свою команду, поэтому правительство региона будет отправлено в отставку.

Технологии В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Шоу-бизнес Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.

Экономика ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежей Участники рынка предложили установить для торговых точек тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции.

Происшествия Замглавы ПФР задержан по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес 56-летняя Алена Свиридова поделилась видео в бикини Певица облачена в раздельный купальник, благодаря чему её фигуру прекрасно видно.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.

Экономика Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине.

Общество В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Политика Меркель сделала важное заявление после нового приступа Напомним, впервые широкая общественность стала свидетелем приступа Ангелы Меркель в июне во время ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

Политика На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко Государственное бюро расследований Украины завело новые уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Финансы Аналитик рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США В случае дефолта США на первых порах курс доллара вырастет. Однако за этим последует снижение экономических и финансовых возможностей США.

Общество «Победа» отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети Если раньше о взимании обязательного сервисного сбора при оплате картой клиенты узнавали только после выбора билета, то теперь окончательная стоимость будет видна сразу.

Политика Байден пристыдил Трампа за высказывания на встрече с Путиным Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который примет участие в президентской гонке в 2020 году, назвал позорным высказывания американского лидера Дональда Трампа в ходе его встречи в Хельсинках в 2018 году с президентом России Владимиром Путиным.

Космос Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega На YouTube опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega c военным спутником ОАЭ на борту.

Происшествия При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Шоу-бизнес Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.

Гаджеты В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.

Происшествия Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.

Технологии Valve будет экспериментировать в Steam Labs Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.