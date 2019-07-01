Футбол
«Рубин» представил черный комплект формыSoccer.ru 08:46
Сегодня "Рубин" презентовал домашнюю и выездную экипировку на новый сезон, а теперь представил и третью форму. Футболка и шорты выполнены в черном цвете.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Финансы
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
Политика
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Политика
Правительство Севастополя отправится в отставку вслед за губернатором
Новый губернатор Севастополя Михаил Развожаев будет формировать свою команду, поэтому правительство региона будет отправлено в отставку.
Обновлено в 14:15
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы
Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Экономика
ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежей
Участники рынка предложили установить для торговых точек тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
56-летняя Алена Свиридова поделилась видео в бикини
Певица облачена в раздельный купальник, благодаря чему её фигуру прекрасно видно.
Обновлено в 04:05
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум
Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО
Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине.
Обновлено в 13:32
Общество
В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы
Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика
Меркель сделала важное заявление после нового приступа
Напомним, впервые широкая общественность стала свидетелем приступа Ангелы Меркель в июне во время ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:45
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины завело новые уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
Обновлено в 14:50
Финансы
Аналитик рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
В случае дефолта США на первых порах курс доллара вырастет. Однако за этим последует снижение экономических и финансовых возможностей США.
Обновлено в 14:58
Общество
«Победа» отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети
Если раньше о взимании обязательного сервисного сбора при оплате картой клиенты узнавали только после выбора билета, то теперь окончательная стоимость будет видна сразу.
Обновлено в 13:23
Политика
Байден пристыдил Трампа за высказывания на встрече с Путиным
Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который примет участие в президентской гонке в 2020 году, назвал позорным высказывания американского лидера Дональда Трампа в ходе его встречи в Хельсинках в 2018 году с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:09
Космос
Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
На YouTube опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega c военным спутником ОАЭ на борту.
Обновлено в 00:46
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо
Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено в 15:35
Гаджеты
В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.
Обновлено в 04:10
Футбол
«Барселона» планирует заплатить отступные за Гризманна 12 июля
"Барселона" 12 июля все-таки заплатит мадридскому "Атлетико" отступные за форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь
Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено в 13:39
Технологии
Valve будет экспериментировать в Steam Labs
Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.
Обновлено в 15:26
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12