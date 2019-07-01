Футбол

«Рубин» представил черный комплект формыSoccer.ru 08:46

Сегодня "Рубин" презентовал домашнюю и выездную экипировку на новый сезон, а теперь представил и третью форму. Футболка и шорты выполнены в черном цвете.
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«Рубин» представил три комплекта формы на сезон-2019/20

Чемпионат10:58

«Рубин» представил форму на новый сезон

Матч ТВ06:18

Новая форма «Рубина» на сезон 2019/20. ФОТО

Sport.ru07:29

«Рубин» представил зеленый комплект формы на сезон-2019/20

Спорт-Экспресс06:59

«Рубин» представил черный комплект формы

Soccer.ru08:46

«Рубин» представил зеленую форму на новый сезон (фото)

Советский спорт06:41

«Рубин» представил форму на новый сезон

Sportbox.RU06:18
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Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Финансы

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
Политика

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Политика

Правительство Севастополя отправится в отставку вслед за губернатором

Новый губернатор Севастополя Михаил Развожаев будет формировать свою команду, поэтому правительство региона будет отправлено в отставку.
Обновлено в 14:15
Технологии

В работе Twitter произошел сбой

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы

Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Экономика

ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежей

Участники рынка предложили установить для торговых точек тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

56-летняя Алена Свиридова поделилась видео в бикини

Певица облачена в раздельный купальник, благодаря чему её фигуру прекрасно видно.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Экономика

Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО

Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине.
Обновлено в 13:32
Общество

В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы

Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика

Меркель сделала важное заявление после нового приступа

Напомним, впервые широкая общественность стала свидетелем приступа Ангелы Меркель в июне во время ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:45
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Политика

На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины завело новые уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
Обновлено в 14:50
Финансы

Аналитик рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США

В случае дефолта США на первых порах курс доллара вырастет. Однако за этим последует снижение экономических и финансовых возможностей США.
Обновлено в 14:58
Общество

«Победа» отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети

Если раньше о взимании обязательного сервисного сбора при оплате картой клиенты узнавали только после выбора билета, то теперь окончательная стоимость будет видна сразу.
Обновлено в 13:23
Политика

Байден пристыдил Трампа за высказывания на встрече с Путиным

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который примет участие в президентской гонке в 2020 году, назвал позорным высказывания американского лидера Дональда Трампа в ходе его встречи в Хельсинках в 2018 году с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:09
Космос

Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega

На YouTube опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega c военным спутником ОАЭ на борту.
Обновлено в 00:46
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо

Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено в 15:35
Гаджеты

В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.
Обновлено в 04:10
Футбол

«Барселона» планирует заплатить отступные за Гризманна 12 июля

"Барселона" 12 июля все-таки заплатит мадридскому "Атлетико" отступные за форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь

Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено в 13:39
Технологии

Valve будет экспериментировать в Steam Labs

Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.
Обновлено в 15:26
Единоборства

Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
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