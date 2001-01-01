Футбол

«Рубин» представил черный комплект формыSoccer.ru 08:46

Сегодня "Рубин" презентовал домашнюю и выездную экипировку на новый сезон, а теперь представил и третью форму. Футболка и шорты выполнены в черном цвете.
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«Рубин» представил три комплекта формы на сезон-2019/20

Чемпионат10:58

«Рубин» представил форму на новый сезон

Sportbox.RU06:18

Новая форма «Рубина» на сезон 2019/20. ФОТО

Sport.ru07:29

«Рубин» представил зеленый комплект формы на сезон-2019/20

Спорт-Экспресс06:59

«Рубин» представил черный комплект формы

Soccer.ru08:46

«Рубин» представил форму на новый сезон

Матч ТВ06:18

«Рубин» представил зеленую форму на новый сезон (фото)

Советский спорт06:41
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Политика

Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Политика

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске

Напомним, что президент Украины обратился через Facebook к президенту России с предложением провести переговоры в Минске, уточнив, что на встрече должны также присутствовать представители США, Великобритании, Германии и Франции.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Согдиана: «Могу проснуться ночью и поплакать»

Могу проснуться ночью и поплакать.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии

Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

В Татарстане полицейские содержали в рабстве местного жителя

Житель Нурлатского района на юге Татарстана, 47-летний Идрис Садыков провел около трех недель в рабстве у семьи полицейских.
Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

Обновлено в 09:40
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов

Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах

Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью

В центре Волгограда обнаружено тело федерального судьи.
Обновлено в 11:41
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия

СК прокомментировал арест сотрудников таможни аэропорта Домодедово

Неожиданной новостью стало сообщение, что Басманный суд Москвы взял под стражу и отправил под домашний арест нескольких сотрудников таможни аэропорта Домодедово.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие

Вопрос вступления Финляндии в НАТО в стране не обсуждается

Посол Финляндии Микко Хаутала не исключил возможность вступления НАТО в Финляндию. Об этом 11 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Прославившуюся фразой «вас убьют — выедем» сотрудницу полиции посадили

Обновлено в 11:21
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Кино

Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера

Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23
Экономика

«Роскачество» начало проверку лапши быстрого приготовления

Созданная правительством некоммерческая организация "Роскачество" начала исследование лапши быстрого приготовления, она проверит продукцию 20 самых продаваемых торговых марок, сообщил в интервью РИА Новости руководитель "Роскачества" Максим Протасов.
Обновлено в 12:47
Политика

Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России

Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России.
Обновлено в 10:00
Политика

Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам

Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес

Яна Поплавская резко выступила против венчания

Поплавская добавила, что в большинстве случаев женщины поступают так не потому, что являются глубоко верующими, а простом потому, что венчание для них – еще одна часть свадебного праздника.
Обновлено в 09:04
Политика

В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что один населённый пункт на юге региона находится «на грани полного уничтожения».
Обновлено в 12:48
Энергетика

Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины

Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Музыка

«Ленинград» выступит с концертом на Гран-при России Формулы-1

Объявлен ещё один участник концертной программы в дни Гран-при России Формулы-1 2019 года, который пройдёт с 27 по 29 сентября.
Обновлено в 10:12
Общество

В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов

Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 11:48
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Обновлено в 11:57
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест

Обновлено в 08:47
Происшествия

В Перми загорелся центральный рынок

Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
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