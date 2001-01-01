Футбол
«Рубин» представил черный комплект формыSoccer.ru 08:46
Сегодня "Рубин" презентовал домашнюю и выездную экипировку на новый сезон, а теперь представил и третью форму. Футболка и шорты выполнены в черном цвете.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:00, Вашингтон
Политика
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске
Напомним, что президент Украины обратился через Facebook к президенту России с предложением провести переговоры в Минске, уточнив, что на встрече должны также присутствовать представители США, Великобритании, Германии и Франции.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Согдиана: «Могу проснуться ночью и поплакать»
Могу проснуться ночью и поплакать.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
В Татарстане полицейские содержали в рабстве местного жителя
Житель Нурлатского района на юге Татарстана, 47-летний Идрис Садыков провел около трех недель в рабстве у семьи полицейских.
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено в 12:52
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов
Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах
Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
В центре Волгограда обнаружено тело федерального судьи.
Обновлено в 11:41
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
СК прокомментировал арест сотрудников таможни аэропорта Домодедово
Неожиданной новостью стало сообщение, что Басманный суд Москвы взял под стражу и отправил под домашний арест нескольких сотрудников таможни аэропорта Домодедово.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Вопрос вступления Финляндии в НАТО в стране не обсуждается
Посол Финляндии Микко Хаутала не исключил возможность вступления НАТО в Финляндию. Об этом 11 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:17
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Кино
Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера
Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23
Экономика
«Роскачество» начало проверку лапши быстрого приготовления
Созданная правительством некоммерческая организация "Роскачество" начала исследование лапши быстрого приготовления, она проверит продукцию 20 самых продаваемых торговых марок, сообщил в интервью РИА Новости руководитель "Роскачества" Максим Протасов.
Обновлено в 12:47
Политика
Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России
Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России.
Обновлено в 10:00
Политика
Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам
Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Яна Поплавская резко выступила против венчания
Поплавская добавила, что в большинстве случаев женщины поступают так не потому, что являются глубоко верующими, а простом потому, что венчание для них – еще одна часть свадебного праздника.
Обновлено в 09:04
Политика
В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что один населённый пункт на юге региона находится «на грани полного уничтожения».
Обновлено в 12:48
Энергетика
Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины
Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Музыка
«Ленинград» выступит с концертом на Гран-при России Формулы-1
Объявлен ещё один участник концертной программы в дни Гран-при России Формулы-1 2019 года, который пройдёт с 27 по 29 сентября.
Обновлено в 10:12
Общество
В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов
Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 11:48
Политика
Главу МВД Крыма сняли с должности
Обновлено в 11:57
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33