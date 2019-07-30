Футбол

«Рубин» представил Сутормина в виде картонной фигурыГазета.Ru 14:35

Казанский "Рубин" на встрече с болельщиками представил новичков команды, сообщает РИА "Новости". Самым главным героем вечера стал полузащитник Алексей Сутормин, который был сделан из картона. Таким образом, в казанском клубе посмеялись над историей с трансфером футболиста.
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