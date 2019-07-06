Футбол
«Рубин» предложил около 1 млн евро за защитника «Гетеборга»Soccer.ru 11:32
По данным шведских СМИ, "Рубин" предложил около 950 тысяч евро за защитника "Гетеборга" Карла Старфельта. В данный момент стороны ведут переговоры.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:03, Вашингтон
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
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Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
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В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung
В Play Store обнаружили потенциально опасное приложение, ориентированное на владельцев смартфонов марки Samsung.
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Авто
УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Политика
Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины
Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.
Обновлено в 18:52
Происшествия
Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна
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Происшествия
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Шоу-бизнес
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Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
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Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
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Кино
В ремейке фильма «Маска» главную роль может исполнить женщина
Автор комикса о «Маске» Майк Ричардсон заявил о возможности создания ремейка популярного фильма в обновленной версии — главную роль здесь должна исполнить женщина.
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В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 17:51
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
Обновлено в 13:56
Политика
Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ
Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Общество
Sohu (Китай): в России говорят о браках с китайцами, а они на самом деле не в восторге от русских. Вот почему (Sohu)
Обновлено в 17:45
Происшествия
Москалькова взяла под контроль ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что возьмет под контроль ситуацию с жестоко избитой 7-летней девочкой в Ингушетии.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
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Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Sony разрабатывает смартфон со сворачивающимся дисплеем
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Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
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Общество
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Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
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Шоу-бизнес
Дочка Алсу Микелла Абрамова поменяла имидж
Преображение юной певицы оценили ее поклонники. Дочь Алсу, Микелла Абрамова, решила сменить имидж.
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Космос
В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО
Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
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Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
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Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив
Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
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Происшествия
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии
В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
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