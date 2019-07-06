Футбол

«Рубин» предложил около 1 млн евро за защитника «Гетеборга»Soccer.ru 11:32

По данным шведских СМИ, "Рубин" предложил около 950 тысяч евро за защитника "Гетеборга" Карла Старфельта. В данный момент стороны ведут переговоры.
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«Рубин» предложил почти миллион евро за защитника «Гетеборга» Старфельта

Sport24.ru09:56

СМИ: Защитник шведского «Гетеборга» близок к переходу в «Рубин»

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СМИ: «Рубин» может усилиться защитником «Гетеборга»

Матч ТВ09:42

«Рубин» начинает переговоры по трансферу защитника «Гетеборга»

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«Рубин» готов заплатить около 1 млн евро за шведского защитника Старфельта

Sports.ru09:42

Источник: «Рубин» сделал предложение по трансферу защитника «Гетеборга» Старфельта, ранее им интересовался «Ростов»

Спорт-Экспресс09:33

«Рубин» готов заплатить € 1 млн за защитника «Гётеборга» Старфельта

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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:03, Вашингтон
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Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины

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Власти штата Флорида выясняют причины взрыва в торговом центре в городе Плантейшн, где пострадали от 15 до 20 человек.
Обновлено в 15:28
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Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
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Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
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В ремейке фильма «Маска» главную роль может исполнить женщина

Автор комикса о «Маске» Майк Ричардсон заявил о возможности создания ремейка популярного фильма в обновленной версии — главную роль здесь должна исполнить женщина.
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В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
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Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
Обновлено в 13:56
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Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ

Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
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В Казахстане задерживают участников несанкционированных митингов

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что возьмет под контроль ситуацию с жестоко избитой 7-летней девочкой в Ингушетии.
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Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
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В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

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Sony разрабатывает смартфон со сворачивающимся дисплеем

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Обновлено вчера в 11:02
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Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
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Армия и оружие

В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона

5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
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