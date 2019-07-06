Футбол
«Рубин» предложил около 1 млн евро за защитника «Гетеборга»Soccer.ru 11:32
По данным шведских СМИ, "Рубин" предложил около 950 тысяч евро за защитника "Гетеборга" Карла Старфельта. В данный момент стороны ведут переговоры.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Тётя избитой девочки задержана в Ингушетии
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
В Мексике задержали группу россиян
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Во Флориде в торговом центре произошел взрыв
В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв.
Обновлено в 13:45
Общество
В Тавде открыли колонию строгого режима для бывших силовиков
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Садальский восхитился шпагатом Волочковой
Обновлено в 08:50
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
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Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено в 14:01
Футбол
«Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» Мораты
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты.
Обновлено в 08:23
Общество
Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым
Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 12:15
Политика
Протестующие в Тбилиси идут к дому основателя партии власти
Демонстранты идут с плакатами «Гахария GO!» и флагами государства.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС
В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Обновлено в 13:08
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Политика
В Грузии заявили, что не откажутся от торговли с Россией
Доля России в экспорте Грузии составляет 13% и от российского направления отказываться не стоит.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике
32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.
Обновлено в 10:27
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Авто
УАЗ напомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – санитарном микроавтобусе «Десна», построенном Самарским авторемонтным заводом в середине 90-х годов прошлого века.
Обновлено в 09:07
Гаджеты
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
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Армия и оружие
Как Роберт Макнамара преодолел Карибский кризис, но не справился с Вьетнамом
Благодаря стремлению СССР и США пойти на компромисс, Карибский кризис был благополучно урегулирован, однако Макнамару на посту главы оборонного ведомства ждали другие тяжелые испытания.
Обновлено в 11:20
Наука
Ученые создали помогающие лечить рак бактерии
Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Происшествия
В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной
Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08