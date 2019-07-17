Футбол

«Рубин» предлагал Глушакову зарплату 300 тыс. евро в годBookmaker-ratings.ru 03:26

Как сообщает БИЗНЕС Online, казанский клуб вел переговоры с Глушаковым в июне, когда он еще был игроком «Спартака». 32-летнему хавбеку предлагали подписать однолетний контракт с зарплатой в размере 300 тыс. евро.
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«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой 300 тысяч евро

Sport24.ru02:52

Игроки «Рубина» не поддержали идею с приглашением Глушакова

Советский спорт03:14

«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой € 300 тыс. в год

Чемпионат02:10

СМИ: «Рубин» предлагал Глушакову 300 тысяч евро в год

Спорт-Экспресс02:45

СМИ: «Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой 300 тысяч евро

Матч ТВ02:33

«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой 300 тысяч евро в год

Sports.ru02:15

Футболисты «Рубина» не захотели видеть в команде Глушакова

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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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