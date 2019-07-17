Футбол
«Рубин» предлагал Глушакову зарплату 300 тыс. евро в годBookmaker-ratings.ru 03:26
Как сообщает БИЗНЕС Online, казанский клуб вел переговоры с Глушаковым в июне, когда он еще был игроком «Спартака». 32-летнему хавбеку предлагали подписать однолетний контракт с зарплатой в размере 300 тыс. евро.
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