Футбол
«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой 300 тысяч евроSport24.ru 02:52
Как сообщает Бизнес Online, клуб из Казани вел переговоры с 32-летним футболистом в июне, когда Глушаков еще не расторг контракт со «Спартаком». «Рубин» предлагал ему годичный контракт и оклад в размере около 300 тысяч евро.
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