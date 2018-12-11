Футбол
Сегодня, 11 декабря, в Казани состоялась церемония бракосочетания нападающего «Рубина» Александра Бухарова и его избранницы Оксаны.
Чемпионат08:07
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Футбол
Шальке-04 — Локомотив 1:0
Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:12
Футбол
«Ливерпуль» — «Наполи»: стали известны стартовые составы
Английский «Ливерпуль» и итальянский «Наполи» объявили состав на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:30
Футбол
Бекао занимается в общей группе в преддверии матча с «Реалом»
Отмечается, что все футболисты занимаются в общей группе, включая защитника Родриго Бекао, чье участие в игре было под вопросом из-за травмы бедра.
Обновлено в 14:12
Футбол
«Барселона» – «Тоттенхэм». Месси, Пике и Бускетс остались в запасе
Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Тоттенхэма" на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:30
Футбол
Зобнин получил награду «Джентльмен года»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ранее признанный джентльменом года, получил награду на торжественной церемонии.
Обновлено в 14:28
Футбол
«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро
«Барселона» установила ценник на Усмана Дембеле.
Обновлено в 14:21
Футбол
«Олимпиакос» расторг контракт с Яя Туре по взаимному согласию сторон
«Олимпиакос» расторг контракт с ивуарийским полузащитником Яя Туре по взаимному согласию сторон, сообщается на официальном сайте греческого клуба.
Обновлено в 13:33
Футбол
Роналду отказали в отдыхе в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз»
Если бы игра ничего не решала, он получил бы отдых. Бентанкур тоже сыграет, так как его не будет в матче с «Торино».
Обновлено в 14:28
Футбол
Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года
Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено в 14:35
Футбол
Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей
Обновлено в 13:12
Происшествия
14-летний вратарь умер из-за травмы на футбольном поле
Обновлено в 13:26
Футбол
Нападающий ЦСКА Жиронкин перенес операцию
Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин во вторник перенес операцию в связи с травмой голеностопного сустава, информирует официальный сайт армейцев.
Обновлено в 13:01
Футбол
Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве
Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.
Обновлено в 13:19
Футбол
Тренер «Реала» отреагировал на слова Роналду о скромности
Сантьяго Солари, главный тренер мадридского «Реала», на пресс-конференции перед матчем ЛЧ против ЦСКА прокомментировал высказывания Криштиану Роналду о клубе, а также отметил былые заслуги игрока перед «сливочными».
Обновлено в 13:22
Футбол
Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч против «Манчестер Юнайтед»
Российский полузащитник Денис Черышев вошел в заявку "Валенсии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:31