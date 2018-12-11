Футбол

«Рубин» поздравил Александра Бухарова с бракосочетанием
Республика Татарстан
10:09

Нападающий казанского клуба, воспитанник татарстанского футбола Александр Бухаров сегодня принимал поздравления от родных и близких, друзей и партнеров по команде, а также многочисленных поклонников его таланта из числа фанатов «Рубина» — в столице Татарстана прошла церемония бракосочетания игрока и его возлюбленной Оксаны.
Республика Татарстан10:09

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Нападающий «Рубина» Бухаров женился

Реальное время11:10

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Kazanfirst.ru08:04

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«Рубин» поздравил Александра Бухарова с бракосочетанием

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Sport24.ru07:32
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