Футбол
«Рубин» пообещал выплатить долг бывшему футболисту клуба КараденизуТАСС 02:45
Ранее издание "Бизнес-Онлайн" сообщило о том, что бывший полузащитник "Рубина" обратился в Российский футбольный союз (РФС) с жалобой на задолженность клуба по зарплате. По данным издания, общий долг перед 39-летним футболистом превышает 60 млн рублей.
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Политика
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Обновлено в 02:24
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Отец Децла прокомментировал данные о результатах экспертизы
Обновлено вчера в 21:41
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Общество
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
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Гаджеты
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В МЧС предложили создать «спасательный спецназ»
Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян предложил консолидировать силы быстрого реагирования МЧС РФ и реформировать спасательные подразделения ведомства в спасательный спецназ.
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Компания GFC Style, основанная знаменитым итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио, привезет на Женевский автосалон электрический супер-кросс.
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Климкин сообщил об открытии «ящика Пандоры» после отстранения Супрун
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