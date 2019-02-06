Футбол

«Рубин» пообещал выплатить долг бывшему футболисту клуба КараденизуТАСС 02:45

Ранее издание "Бизнес-Онлайн" сообщило о том, что бывший полузащитник "Рубина" обратился в Российский футбольный союз (РФС) с жалобой на задолженность клуба по зарплате. По данным издания, общий долг перед 39-летним футболистом превышает 60 млн рублей.
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