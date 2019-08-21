Футбол
«Рубин» показал, как «металлист-мотиватор» Карпин исполняет классикуЕвро-футбол.ру 09:57
Ростовчане изобразили своего тренера Валерия Карпина на байке, наделив его эпитетом «металлиста-мотиватора» в противовес де-факто главному тренеру «Рубина» Роману Шаронова, любителю рока. «Рубин» в ответ добавил видеоролик с Валерием Карпиным, исполняющим классику.
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«Ростов» представил Карпина в образе металлиста перед матчем с «Рубином» (фото)
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