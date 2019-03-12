Футбол

«Рубин» погасил долги перед КараденизомСоветский спорт 06:29

Рубин погасил задолженность перед бывшим полузащитником команды Гекденизом Караденизом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рубин» погасил долги перед Караденизом

Евро-футбол.ру07:16

«Рубин» погасил долги перед Караденизом

Спорт-Экспресс06:46

«Рубин» рассчитался по долгам перед Караденизом

Soccer.ru06:14

«Рубин» погасил задолженность перед Гекденизом Караденизом

Реальное время06:30

«Рубин» погасил долги перед Караденизом

Советский спорт06:29

«Рубин» погасил задолженность перед своим легендарным игроком

Life.ru06:44

ФК «Рубин» погасил задолженность перед Караденизом

ТАСС06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Культура

Коллектив Александринки из-за объединения написал письмо Путину

Артисты Александринского театра подписали открытое письмо на имя президента России Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева.
Обновлено в 09:43
Финансы

Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику

Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Футбол

Стало известно, в какой клуб может уйти Педро Роша

Обновлено в 08:46
Экономика

«Копилка» «Сургутнефтегаза» приближается к суверенному фонду России

Часть чистой прибыли «Сургутнефтегаза» бумажная – 509 млрд руб. компания получила благодаря валютной переоценке.
Обновлено в 11:59
Общество

В регионах «отревизируют» пациентов психоневрологических интернатов

Ревизию психоневрологических интернатов предложено провести в регионах.
Обновлено вчера в 19:47
Авто

Кроссовер Renault Duster получил новую спецверсию Adventure

Компания Renault объявила старт продаж особой версии кроссовера Renault Duster, получившей название Adventure.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Израильские выборы увеличивают риски войны в Газе

Ракета, которая была выпущена из Газы 25 марта, попала в израильский жилой дом.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб

Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Музыка

В Тамбовской области открывается XXXVIII Рахманиновский фестиваль

Торжественное открытие фестиваля состоится в пятницу на сцене Тамбовского драматического театра.
Обновлено в 12:11
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью

Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В самолете, летевшем из Екатеринбурга в Анталью, загорелось кресло

На борту самолета авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс Екатеринбург-Анталья, загорелась обшивка кресла.
Обновлено в 00:43
Кино

Во Франции умерла режиссер Аньес Варда

Автору "Последнее танго в Париже" было 90 лет. Во Франции на 91-ом году жизни скончалась кинорежиссер Аньес Варда.
Обновлено в 09:03
Политика

Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Происшествия

Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева

Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Петербурге спасатели сняли с отколовшейся льдины двоих подростков

Обновлено в 10:40
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Футбол

Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизни

Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос о своей интимной жизни.
Обновлено в 05:35
Авто

Chery выбрала завод для сборки кроссоверов в России

Обновлено в 04:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гёкдениз Карадениз
Турецкий футболист
Турецкий футболист, игравший на позиции полузащитника в составе клубов Трабзонспор и Рубин. Игрок сборной Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное