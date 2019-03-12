Футбол

«Рубин» погасил долги перед КараденизомСоветский спорт 06:29

Рубин погасил задолженность перед бывшим полузащитником команды Гекденизом Караденизом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
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«Рубин» выплатил все долги перед Караденизом

Inkazan07:35

«Рубин» рассчитался по долгам перед Караденизом

Soccer.ru06:14

«Рубин» погасил задолженность перед своим легендарным игроком

Life.ru06:44

«Рубин» погасил задолженность перед Гекденизом Караденизом

Реальное время06:30

«Рубин» погасил долги перед Караденизом

Советский спорт06:29

«Рубин» погасил долги перед Караденизом

Спорт-Экспресс06:46

ФК «Рубин» погасил задолженность перед Караденизом

ТАСС06:04
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Общество

Модель из России госпитализирована в Шанхае

Обновлено в 05:31
Политика

Медведев считает, что США никогда не отменят санкции против России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции в отношении России, их политика всегда была направлена на это.
Обновлено в 09:04
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Снаряд времен ВОВ нашли на северо-востоке Москвы

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в пятницу при проведении земляных работ на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае

Обновлено вчера в 13:40
Политика

Медведев впервые прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей "В Контакте", впервые прокомментировал арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Абызов обзавелся элитным жильем перед арестом

За шесть дней до ареста экс-министр "Открытого правительства" завершил сделку по покупке целого этажа в доме 9/12 в 1-м Обыденском переулке в Москве.
Обновлено в 04:20
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Здоровье

Обезьяны атаковали больницу и оставили пациентов без еды

Обновлено в 07:44
Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Экономика

Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных

По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Гаджеты

Медведев оценил юмор голосового помощника Mail.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев познакомился с технологиями искусственного интеллекта Mail.ru Group и пообщался с голосовым помощником Марусей, которую сейчас создают разработчики компании.
Обновлено в 07:46
Культура

Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

Обновлено в 07:06
Технологии

В России создали нейросеть, составляющую резюме по фотографии

Нейросеть, сама составляющая резюме только лишь по одной фотографии с точностью до 88 процентов, создали в России.
Обновлено в 08:58
Политика

Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова

Обновлено в 08:19
Культура

Выставка, посвященная Гоголю, откроется в Серпухове

Обновлено в 05:01
Происшествия

В Башкирии уволили пристававшего к школьнице учителя

Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл

Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл По слухам, герцогиня Сассекская обладает тяжелым нравом.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве

На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Футбол

ФК «Локомотив» при Кикнадзе завершил аудит, начатый три месяца назад

Ранее Кикнадзе был генеральным директором телеканала "Спорт", позднее переименованного в "Россию-2", а также генеральным директором АНО "Спортивное вещание", ответственной за создание национального телевизионного HD-сигнала для трансляций летней Универсиады-2013 в Казани и зимних Олимпийских игр в Сочи.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Защитившего мать подростка наградили посмертно

Обновлено в 08:56
Экономика

«Русал» запустил первую серию Богучанского алюминиевого завода

Обновлено в 05:30
Экономика

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Экономика

Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%

Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.
Обновлено в 08:41
Политика

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Политика

Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов

В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Авто

В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ

На новых фото из сериала видно, что в качестве "папамобиля" используется автомобиль на базе УАЗа "Пикап".
Обновлено в 03:23
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Турецкий футболист, игравший на позиции полузащитника в составе клубов Трабзонспор и Рубин. Игрок сборной Турции.
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