Футбол
«Рубин» подтвердил подписание контракта с СуторминымРИА Новости 11:07
Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с бывшим полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба. "Контракт с Суторминым подписан на 4 года", - заявили в клубе. В 29 матчах чемпионата России-2018/19 Сутормин забил 8 голов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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