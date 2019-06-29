Футбол
«Рубин» подтвердил подписание контракта с СуторминымРИА Новости 11:07
Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с бывшим полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба. "Контракт с Суторминым подписан на 4 года", - заявили в клубе. В 29 матчах чемпионата России-2018/19 Сутормин забил 8 голов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Общество
Москва установила температурный антирекорд
В субботу, 29 июня, в Москве установилась аномально низкая температура.
Обновлено в 13:45
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Автоспорт
Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции
Обновлено в 11:58
Происшествия
Неизвестный расстрелял человека в торговом центре
Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Политика
Путин поручил начать восстановление жилья в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин поручил скорее приступить к восстановлению жилья в Иркутской области, которое пострадало в связи с наводнением, передает ТАСС.
Обновлено в 15:19
Политика
Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Здоровье
Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область из-за паводка
Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Иркутскую область из-за обрушившегося на регион сильного паводка.
Обновлено в 13:36
Политика
Как Трамп разыграл саудовского принца, показали СМИ
СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира
Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Происшествия
На Кубани за вымогательство задержали экс-жену Цеповяза
Обновлено в 14:47
Здоровье
Названы способы диагностики рака на ранней стадии
Врачи рассказали о способах, помогающих выявить рак на ранней стадии его развития.
Обновлено в 02:16
Футбол
«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Религия
В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья
Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Наука
В России представили новый отечественный самолет
Аэрогидродинамический институт имени Жуковского представил новый концепт гражданского самолёта увеличенной дальности и скорости.
Обновлено 26 июня в 01:39
Армия и оружие
Подтвердились данные о массовой расправе боевиков над христианами в Мали
По сообщениям выживших очевидцев, перед самым рассветом к посёлку, где проживают представители этнической общности догонов (по вероисповеданию - преимущественно христиане западных деноминаций), прибыло около 50 вооружённых боевиков-исламистов.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала семейный снимок со свадьбы сестры
Сестра Светланы Лободы вышла замуж. На странице своего аккаунта в Instagram певица разместила общий снимок с ней и матерью.
Обновлено в 13:01
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Внучка Софии Ротару спит с французским бизнесменом
Внучка Софии Ротару спит с французским бизнесменом То, что дети наших звёзд нередко сбегают от публичности за границу - давно не секрет.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
В Крыму впервые согласились с Порошенко по поводу статуса полуострова
По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено вчера в 09:57
Наука
Роборуку наделили способностью определять опасные вещества в воде
Ученые-инженеры создали новою роборуку и наделили умный механизм способностью определять опасные вещества в воде.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Сразу четыре автомобиля столкнулись на МКАД
Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции. 21 июня сообщалось, что 13 автомобилей столкнулись на МКАД.
Обновлено в 15:16
Музыка
Губерниев открыл Ural Music Night для элиты
Вечер открыл спортивный ведущий Дмитрий Губерниев. Звездой вечера стал вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Федор Чалов: «Рад, что Влашич остался в команде»
Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о подписании контракта между московским клубом и полузащитником Николой Влашичем.
Обновлено в 14:40
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09