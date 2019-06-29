Футбол

«Рубин» подтвердил подписание контракта с СуторминымРИА Новости 11:07

Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с бывшим полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба. "Контракт с Суторминым подписан на 4 года", - заявили в клубе. В 29 матчах чемпионата России-2018/19 Сутормин забил 8 голов.
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