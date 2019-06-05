Футбол

Курбан Бердыев ушел из «Рубина»Российская газета 09:13

Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева. Такое решение специалист принял после встречи с руководством клуба. Уход Бердыева не стал сюрпризом.
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Власти Татарстана пока не подтверждают отставку Бердыева

РИА Новости09:00

Казанский Кремль опроверг отставку главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева

Татар-информ08:54

Курбан Бердыев покидает «Рубин»

Чемпионат08:00

«Ну и что теперь скажут те, кто вывешивал флаги «Давайте вернем Бердыева»?»

Советский спорт09:36

Бердыев не стал комментировать уход из «Рубина»

Спорт-Экспресс10:27

Почему Бердыев ушёл из «Рубина»: как шли переговоры, в чем разногласия и кто его заменит

Спорт БИЗНЕС Online08:15

Источник: «Рубин» отправил Бердыева в отставку

Sport.ru06:00
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Обновлено в 01:14
Политика

Зеленский анонсировал референдум по вступлению Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал учесть мнение граждан относительно вступления страны в НАТО.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Первая жена Меладзе рассказала о смерти сына

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему погиб их общий сын.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Футбол

Бывший вратарь «Локомотива» хочет взыскать 2 миллиона рублей с застройщика

Обновлено в 10:23
Авто

Jaguar Land Rover и BMW вместе разработают электромоторы

Команда Jaguar Land Rover и эксперты BMW Group будут работать над новыми электрическими силовыми установками, параллельно разрабатывая системы, которые будут соответствовать специфике продукции каждой из компаний.
Обновлено в 10:20
Политика

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 13:54
Политика

В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено в 11:17
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала обнаженное тело в душе

Настя Каменских показала поклонникам обнаженное тело в душе.
Обновлено в 04:57
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Мосийчук посоветовал Деканоидзе застрелиться после критики Авакова

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что экс-главе Нацполиции Хатии Деканоидзе нужно застрелиться, а не критиковать министра внутренних дел Арсена Авакова за то, что он не подал в отставку после убийства мальчика в Киевской области.
Обновлено вчера в 11:52
Общество

Журналисты нашли темнокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 05:01
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Общество

Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку 14 зонтов-тростей за 89 тысяч рублей, которые планировалось купить для сопровождения делегаций, сообщили РИА Новости в аппарате правительства региона.
Обновлено в 10:51
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Экономика

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru создали СП AliExpress Russia

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ — Aliexpress Russia, говорится в сообщении РФПИ.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

В США заявили об угрозе их преимуществу в космосе со стороны России

Кандидат на пост главы Космического командования США Джон Реймонд заявил, что Россия стремительно наращивает свой потенциал в космосе, в то время как американское преимущество сокращается.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Пять самолетов не смогли сесть в аэропорту Екатеринбурга из-за погоды

Обновлено в 10:24
Политика

Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 10:54
Общество

Коллегия судей отклонила жалобу автоконцернов на суды Краснодара

Высшая квалификационная коллегия судей вернула автоконцерну Hyundai жалобу на возможное мошенничество с взысканием компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара, сообщает РБК.
Обновлено в 07:39
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Экономика

РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Экономика

После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь

С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 09:29
Политика

Путин встретил Си Цзиньпина в Кремле

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 5 июня, прибыл в Большой Кремлевский дворец, в Георгиевском зале которого его встретил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:00
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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