Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»Российская газета 09:13
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева. Такое решение специалист принял после встречи с руководством клуба. Уход Бердыева не стал сюрпризом.
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Почему Бердыев ушёл из «Рубина»: как шли переговоры, в чем разногласия и кто его заменит
Спорт БИЗНЕС Online08:15
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
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РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru создали СП AliExpress Russia
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Обновлено в 11:01
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Кандидат на пост главы Космического командования США Джон Реймонд заявил, что Россия стремительно наращивает свой потенциал в космосе, в то время как американское преимущество сокращается.
Обновлено вчера в 23:32
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После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь
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Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 5 июня, прибыл в Большой Кремлевский дворец, в Георгиевском зале которого его встретил президент России Владимир Путин.
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