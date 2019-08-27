27 августа московский ЦСКА празднует день рождения. Столичной команде исполнилось 108 лет. Твиттер-аккаунт армейцев в честь этой даты выложил фото, на котором цифра была вложена из фамилий игроков клуба.

«Рубин» подшутил над ЦСКА в день рождения клуба

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