27 августа московский ЦСКА празднует день рождения. Столичной команде исполнилось 108 лет. Твиттер-аккаунт армейцев в честь этой даты выложил фото, на котором цифра была вложена из фамилий игроков клуба.

«Рубин» подшутил над ЦСКА в день рождения клуба

Политика Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.

Технологии На Белоярскую АЭС поставили первую партию топлива «АЭС будущего» ТВЭЛ (входит в "Росатом") поставила на Белоярскую АЭС первую партию смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба компании.

Здоровье Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.

Происшествия Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.

Происшествия ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8 Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.

Политика Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах» Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.

Политика Путин прибыл в Жуковский на МАКС-2019 Российский президент Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский на открытие авиасалона МАКС-2019.

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Спорт Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.

Здоровье ФСИН хочет передать тюремную медицину в ведение Минздрава В 2017 году в ведении ФСИН находились 664 медчасти, 157 фельдшерских и 56 врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной реабилитации, 144 больницы.

Музыка Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны» Певица не сдержала слез прямо на сцене и попросила фотографов ее не снимать. Случилось это на юбилейном концерте Варум.

Происшествия Фанат Тактарова захотел фото с кумиром и поплатился Житель Подмосковья захотел сфотографироваться с бывшим бойцом смешанного стиля (MMA) Олегом Тактаровым и остался без мобильного телефона.

Здоровье Названы 6 основных признаков нехватки кальция в организме Употребление нездоровой пищи вызывает лишь нехватку кальция, поэтому врачи назвал 6 основных признаков, свидетельствующих о его дефиците.

Музыка Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева приобрела под цвет маникюра спорткар Chevrolet Camaro Ивлеева обзавелась жёлтым спорткаром Chevrolet Camaro, стоимость которого примерно 4 миллиона рублей, и подшутила, что купила машину под цвет маникюра.

Экономика Граждане открыли более 1 млн ИИС Число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) гражданами превысило 1 млн.

Происшествия Подполковник ФСБ лишился работы из-за дела Голунова Подполковник ФСБ Марат Медоев, который фигурировал в расследовании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о московском похоронном бизнесе, уволен.

Политика ГИБДД объяснила отказ штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле Управление МВД по Севастополю, рассмотрев обращение юриста Максима Чихунова от 12 августа, отказалось оштрафовать президента Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле 10 августа.

Армия и оружие Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019 Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Политика В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.

Политика Чего смог добиться Владимир Зеленский в первые 100 дней президентства 27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.