Футбол
«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контрактРИА Новости 10:46
Казанский "Рубин" подписал с 18-летним грузинским футболистом Хвичей Кварацхелией контракт сроком на пять лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Татарстана. Кварацхелия присоединился к "Рубину" в начале июля, после того как покинул московский "Локомотив".
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Космос
Экипажу «Федерации» предрекли гибель в Тихом океане
Риск может возникнуть в случае нештатного приводнения капсулы в водах Тихого океана, поскольку у России в этом регионе нет высокоскоростных спасательных судов, считает начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский.
Обновлено в 10:46
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Политика
Зеленский сменил главу Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Политика
Американского журналиста затравили за статью о Крыме
Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Баскетбол
«Оклахома-Сити» обменяет Пола Джорджа в «Клипперс»
«Оклахома-Сити» и «Клипперс» договорились об обмене, в результате которого звездный форвард Пол Джордж станет игроком лос-анджелесского клуба.
Обновлено в 02:02
Общество
В субботу по центру Екатеринбурга проедет колонна байкеров
В 15:00 от «Космоса» стартует колонна байкеров. Мотоциклисты поедут по Ленина до Московской.
Обновлено вчера в 01:56
Наука
Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
На планете можно посадить леса на 900 миллионах гектаров, которые находятся вне сельскохозяйственных угодий и городов, сообщается в Science.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной
"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Вдова Марьянова рассказала о последнем дне жизни мужа
Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1».
Обновлено в 05:28
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Политика
В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией
Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Политика
В Иране пригрозили захватом британского танкера
Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
Экономика
Минэкономразвития заставит россиян путешествовать
К 2035 году россияне должны путешествовать в два раза чаще, а туризм будет обеспечивать не менее 6% валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, что составляет 16,3 трлн рублей.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
«Красмаш» может начать выпускать и гражданскую продукцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что красноярское оборонное предприятие «Красмаш» могло бы начать выпускать и гражданскую продукцию.
Обновлено в 10:08
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Общество
Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником
Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Здоровье
10 вещей, которые нужно знать о высокой температуре
Не стоит слишком сильно укутывать ребенка. Специалисты рекомендуют обильно и часто поить человека с повышенной температурой.
Обновлено в 09:41
Футбол
«Спартак» официально объявил об уходе Боккетти
Обновлено в 07:19
Космос
В Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
Обновлено в 04:57
Космос
В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей
В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено в 04:57
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено вчера в 09:45
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Футбол
«Интер» сделал предложение Алвесу
Миланский "Интер" сделал контрактное предложение 36-летнему защитнику Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено в 10:43
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43