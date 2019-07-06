Футбол
«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контрактРИА Новости вчера в 10:46
Казанский "Рубин" подписал с 18-летним грузинским футболистом Хвичей Кварацхелией контракт сроком на пять лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Татарстана. Кварацхелия присоединился к "Рубину" в начале июля, после того как покинул московский "Локомотив".
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Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Обновлено в 00:27
Происшествия
Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза задержали
Обновлено в 01:34
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
Иранские военные потребовали от Великобритании немедленно освободить судно, перевозившее иранскую нефть в Сирию, в противном случае пригрозив захватом британского танкера.
Обновлено 05 июля в 05:46
Происшествия
Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной
Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено 05 июля в 04:57
Космос
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности
Установлено, что мощнейшие гамма-лучи исходят из Крабовидной туманности.
Обновлено 05 июля в 10:10
ЖКХ
В Тулуне началась подача технической воды в дома
Обновлено в 02:10
Футбол
Сборная ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная команда ЮАР по футболу обыграла с минимальным счетом команду Египта в матче 1/8 финала Кубка Африканских наций, проходящего в Египте.
Обновлено в 00:27
Космос
Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
Всемирный фестиваль тайцзи пройдет на острове Хайнань в октябре
Южная китайская провинция Хайнань примет четвертый Всемирный культурный туристический фестиваль тайцзи (китайская гимнастика, один из стилей ушу), который состоится на острове в октябре этого года.
Обновлено в 01:01
Общество
Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля
В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Общество
Врач рассказал, что на самом деле нужно делать при солнечном ожоге
Дерматолог из Университета Альберты (Канада) Роберт Гниацки предупредил, что "лечить" солнечный ожог с помощью растительного масла, молочных продуктов, лимона и других народных средств, не стоит.
Обновлено в 00:15
Политика
Жена задержанного экс-главы Интерпола решила судиться
Супруга задержанного в Китае экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, Грейс Мэн обратилась в суд в Гааге, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:39
Общество
В Якутии и на Колыме за 5 лет модернизируют 16 аэропортов
Во время совещания в Нерюнгри, где участвовали глава Якутии Айсен Николаев, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр транспорта России Евгений Дитрих, было отмечено, что в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ, до 2024 года должно быть реконструировано 16 северных аэропортов - 15 в Якутии и один в Магаданской области.
Обновлено в 01:32
Религия
Патриарх Кирилл освятит храм в Коневском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.
Обновлено вчера в 12:02
Единоборства
Аманда Нуньес нокаутировала Холли Холм
Чемпионка Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес (18-4) нокаутировала в первом раунде американку Холли Холм (12-5) и отстояла свой титул в легчайшем весе.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Армия и оружие
Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21
Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской
В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено вчера в 00:55
Шоу-бизнес
45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике
32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.
Обновлено вчера в 10:27
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Наука
В египетской пирамиде найден ход в загробный мир
В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено 05 июля в 08:49
Происшествия
Такси врезалось в остановку в Челябинске
Вечером 6 июня черный Datsun вылетел на остановку поселок Бабушкина в Челябинске. Машина врезалась в павильон, где торгуют цветами.
Обновлено в 00:28
Гаджеты
На Ямале протестировали беспилотники «Калашникова»
Накануне на Ямале прошла вторая презентация беспилотных летательных аппаратов концерна «Калашников» из Ижевска.
Обновлено вчера в 08:54
Футбол
Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Космос
Роскосмос построит лунную базу с помощью 3D-печати
Обновлено в 01:46
Общество
Более 90% украинцев вынуждены экономить
Более 90% жителей Украины вынуждены экономить из-за тяжелого материального положения.
Обновлено в 01:14