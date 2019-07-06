Футбол

«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контрактРИА Новости 10:46

Казанский "Рубин" подписал с 18-летним грузинским футболистом Хвичей Кварацхелией контракт сроком на пять лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Татарстана. Кварацхелия присоединился к "Рубину" в начале июля, после того как покинул московский "Локомотив".
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«Рубин» подписал с полузащитником Хвичей Кварацхелией пятилетний контракт

Татар-информ11:00

«Рубин» подписал с Кварацхелией контракт на 5 лет

Матч ТВ10:12

«Рубин» объявил о подписании пятилетнего контракта с Кварацхелией

Sport24.ru10:04

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Чемпионат10:16

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Советский спорт10:29

Кварацхелия заключил 5-летний контракт с «Рубином»

Sports.ru10:08

«Рубин» подписал пятилетний контракт с Кварацхелией

Спорт-Экспресс10:01
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