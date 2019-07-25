Вингер «Рустави» Николай Кипиани стал игроком «Рубина», сообщает официальный сайт клуба. Детали трансфера и условия личного контракта пока неизвестны. В казанской команде 22-летний футболист будет играть под 70-м номером.

Шоу-бизнес Пластический хирург назвал Кейт Миддлтон своим постоянным клиентом Популярный в Британии пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон является его постоянным клиентом.

Футбол «Динамо» купило форварда «Марселя» Н`Жи Сегодня, 25 июля ФК "Динамо" купил за 5,5 миллионов евро нападающего «Марселя» Клинтона Н’Жи.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Общество Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.

Политика Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.

Общество Торжественное собрание ко Дню работника следствия прошло в Москве В Москве прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню работника следственных органов.

Политика СБУ показала кадры с задержанного российского танкера Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня СБУ задержала в порту Измаил российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Общество В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.

Здоровье В Петербурге начались бесплатные медосмотры для дачников Напомним, с начала лета по садовым товариществам Ленобласти работают передвижные диагностические центры, в которых врачи-специалисты из Петербурга проводят бесплатные осмотры всем желающим.

Политика Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем.

Политика Свыше 5,5 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта В Донецкой Народной Республике выдано более 5,5 тыс. паспортов Российской Федерации, сообщает 25 июля миграционная служба МВД ДНР.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Кино Трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» появился в Сети Кинокомпания Sony Pictures выложила первый трейлер второй части фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» на своем Youtube-канале.

Кино Венецианский фестиваль объявил конкурсную программу Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм, говорится на сайте смотра.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Политика Госдума приняла 325 законов за весеннюю сессию Госдума приняла по итогам весенней сессии 325 законов, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Общество Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.