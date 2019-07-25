Футбол

«Рубин» подписал контракт с воспитанником «Локомотива» КипианиБомбардир.ру 13:43

Вингер «Рустави» Николай Кипиани стал игроком «Рубина», сообщает официальный сайт клуба. Детали трансфера и условия личного контракта пока неизвестны. В казанской команде 22-летний футболист будет играть под 70-м номером.
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В Москве прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню работника следственных органов.
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Новый стандарт направлен на то, чтобы сэкономить время пациента.
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В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм, говорится на сайте смотра.
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