Футбол
«Рубин» подписал контракт с воспитанником «Локомотива» КипианиБомбардир.ру 13:43
Вингер «Рустави» Николай Кипиани стал игроком «Рубина», сообщает официальный сайт клуба. Детали трансфера и условия личного контракта пока неизвестны. В казанской команде 22-летний футболист будет играть под 70-м номером.
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Новичок «Рубина» Ника Кипиани: «В клубе есть всё, чтобы расти. Сразу согласился»
Спорт БИЗНЕС Online13:51
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:56, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пластический хирург назвал Кейт Миддлтон своим постоянным клиентом
Популярный в Британии пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон является его постоянным клиентом.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Динамо» купило форварда «Марселя» Н`Жи
Сегодня, 25 июля ФК "Динамо" купил за 5,5 миллионов евро нападающего «Марселя» Клинтона Н’Жи.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Общество
Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено в 11:35
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Общество
Торжественное собрание ко Дню работника следствия прошло в Москве
В Москве прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню работника следственных органов.
Обновлено в 11:46
Политика
СБУ показала кадры с задержанного российского танкера
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня СБУ задержала в порту Измаил российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Обновлено в 08:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Здоровье
В Петербурге начались бесплатные медосмотры для дачников
Напомним, с начала лета по садовым товариществам Ленобласти работают передвижные диагностические центры, в которых врачи-специалисты из Петербурга проводят бесплатные осмотры всем желающим.
Обновлено в 13:06
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Политика
Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем.
Обновлено в 14:48
Общество
Беглов рассказал о новых стандартах работы поликлиник в Петербурге
Новый стандарт направлен на то, чтобы сэкономить время пациента.
Обновлено в 15:56
Политика
Свыше 5,5 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта
В Донецкой Народной Республике выдано более 5,5 тыс. паспортов Российской Федерации, сообщает 25 июля миграционная служба МВД ДНР.
Обновлено в 16:25
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Общество
Американскую журналистку восхитил московский «Макдоналдс»
Обновлено в 15:13
Кино
Трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» появился в Сети
Кинокомпания Sony Pictures выложила первый трейлер второй части фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» на своем Youtube-канале.
Обновлено в 14:42
Кино
Венецианский фестиваль объявил конкурсную программу
Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм, говорится на сайте смотра.
Обновлено в 11:07
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
СМИ узнали о переходе сына Хенрика Ларссона в «Спартак» за €4 млн
По информации издания, «красно-белые» предлагают за игрока около €4 млн. Футболисту клуб готов платить порядка €1,1 млн.
Обновлено в 13:52
Политика
Госдума приняла 325 законов за весеннюю сессию
Госдума приняла по итогам весенней сессии 325 законов, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:19
Общество
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
Российские С-300 в Сирии подвергли насмешкам
Обновлено в 12:27
Политика
В сенате США призвали защищать выборы от хакеров «бумажными копиями»
Как следует из документа, сенаторы предлагают, в частности, ввести систему двухуровневой идентификации для доступа к базам данных штатов, обновить программное обеспечение в системах регистрации избирателей, установить специальные сенсоры по контролю над системами, создать резервные копии баз избирателей, в том числе бумажные, и ряд других мер.
Обновлено в 16:10
Политика
Уголовное дело и обыски у оппозиции, по некоторым данным, связаны с призывами к уличным протестам
В действиях лидеров протеста власть увидела классический "оранжевый" сценарий, который, по ее мнению, грозит перекинуться на другие регионы, - передает телеканал.
Обновлено в 13:30